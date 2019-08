Hugo Saguier, el último del eslabón, se defiende de las acusaciones

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, responsabilizó de las negociaciones del acta bilateral sobre Itaipú al ex canciller nacional Luis Castiglioni, y este le trasladó la responsabilidad al ex embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero , el último miembro del eslabón.

Ante esta situación, el diplomático se defendió de las acusaciones este martes en contacto con Monumental 1080 AM, refiriendo que esta negociación fue “la más difícil de su vida”, y que era instruido por la Cancillería Nacional.

Explicó que el acta bilateral es un instrumento y no un acuerdo, “que tenía que haber cerrado con la firma de la potencia contratada”. Es decir, que el acuerdo “termina cuando estén firmadas la contrataciones de potencia”.

En este sentido, expuso que en las negociaciones técnicas Brasil pedía a Paraguay el aumento del 61% de la energía contratada, mientras que Paraguay prefería mantener “el histórico”, de 5%. “Hicimos consultas entre la delegación y nuestros técnicos presentes, y decidimos mantenernos en nuestra postura”, añadió Saguier.

No obstante, aseguró que este punto generó un disenso entre ambas partes, lo cual implicó que, por primera vez en la historia, se tuviera que apelar a las altas partes de la diplomacia, y fue en esta instancia que se “coincidió” establecer hasta un 12% el aumento, reduciéndose así las “pretensiones brasileñas”.

Dentro de este contexto, contó que en la víspera del 24 de mayo –fecha de la firma del acta bilateral– el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, le llamó de forma insistente para indicarle que le enviaría una ayuda memoria que planteaba las propuestas de la estatal eléctrica.

“Le dije que me mande, pero era algo que no estaba propuesto en la agenda, y este incluía el 'famoso' punto 6”, refirió.

Este ítem se pretendió incorporar en el acta bilateral suscrita entre Paraguay y Brasil, y proponía la comercialización de energía de la ANDE al mercado brasileño.

Asimismo, remarcó que todo ello no hubo “secretismo”. “Yo no hablé hasta ahora porque yo soy un funcionario, y no podía estar contribuyendo a la desorientación. Pero ya que salieron a hablar el presidente (Mario Abdo Benítez), el vice (Hugo Velázquez) y el ex canciller, entonces también me vi en la necesidad”, agregó.

Reprendió la difusión de la conversación privada vía WhatsApp que mantuvo con Pedro Ferreira, quien lo hizo público en Telefuturo el domingo pasado. “Esas cosas no se hacen”, dijo.

El jefe de Estado admitió este martes que la firma del acuerdo sobre Itaipú fue un error y que delegó toda esa responsabilidad a su equipo de confianza. Sin embargo, las consecuencias directas de este mal pasar fueron las renuncias de altos funcionarios como Luis Castiglioni, Hugo Saguier Caballero, Alcides Jiménez, José Alberto Alderete y María Epifanía González.