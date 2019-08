Pedro Ferreira , el ex presidente de la ANDE , en la entrevista que concedió este sábado al programa La Lupa, en Telefuturo , en la que respondió a las declaraciones de José Rodríguez, quien fungió de representante del vicepresidente Hugo Velázquez, también mostró mensajes que intercambió con el ex embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero.

El contenido de las conversaciones reveló que el ex secretario estatal alertó al diplomático de los perjuicios que implicaba para el Paraguay la firma del acta bilateral sobre contratación de potencia de Itaipú.

Conforme a cómo sucedieron los hechos, Ferreira contó que, en la víspera de la firma del acuerdo entre Paraguay y Brasil –que fue el pasado 24 de mayo–, le envió a través de WhatsApp un documento denominado Ayuda Memoria 2, que contenía la versión original planteada por la ANDE para el acuerdo, y que Saguier le dio acuse de recibo del mismo.

Explicó que de este documento fue que se solicitó la exclusión del artículo 6 en el polémico mensaje del abogado Rodríguez, situación que, cuando tomó estado público, agravó la crisis política del Gobierno de Mario Abdo Benítez. En este sentido, refirió, específicamente, que en total no se incluyeron en el acuerdo firmado los artículos 2, 4, 5, 6 y 7.

Según relató, después de eso, recién el 4 de junio volvieron a establecer una comunicación. El ex titular de la ANDE le escribió al embajador. “No tenemos nada de Brasilia. Mañana se convocó a Cecoi (Comisión de Estudios de Criterios de Contabilización de los Suministros Eléctricos de la Itaipú). Ellos saben todo y nosotros nada”, le reclamó, y le reenvió la invitación de la convocatoria.

La única respuesta que recibió fue un “hablá con el canciller que hoy retorno (a Paraguay)”. Sin embargo, Ferreira insistió con otro mensaje dos horas más tarde, con un tono de alerta.

"Terminé de leer. Hay tópicos que si se lee textualmente son graves. No sabemos si son errores de redacción o si ex profeso están escritos así. Le comunicaré también al embajador", escribió y le indicó que ese mensaje fue enviado también al ex canciller Luis Castiglioni. “En ese momento, yo alerté a Cancillería”, expuso, aunque sobre este último punto no dio detalles.

Por su parte, Saguier Caballero le responde que no sabe a qué se refiere y que el texto está aprobado por Castiglioni. Entonces, Ferreira empezó a enviarle los términos de compromiso a los que se refería, que, de acuerdo a lo acordado, no se tenían que modificar en el documento.

El embajador paraguayo le contestó que al parecer no leyó bien el acuerdo, y le pidió que lo volviera a leer. Luego siguió el contacto.

El acuerdo firmado entre Paraguay y Brasil, que fue firmado el pasado 24 de mayo y que quedó sin efecto este jueves, establecía una nueva forma de compra de potencia de Itaipú en que Paraguay se comprometía a comprar más energía cara (garantizada) y menos energía barata (excedentes) y que, según los técnicos, perjudicaría al país en más de USD 200 millones.

Pedro Ferreira renunció a su titularidad de la ANDE por estar en desacuerdo con el acta bilateral. Pero, posteriormente, por la crisis también dimitieron Luis Castiglioni, Hugo Saguier Caballero, Alcides Jiménez, Luis Alderete y María Epifanía González.

La última renuncia en el marco de esta crisis es la del director técnico de la binacional, José Sánchez Tillería, mientras que se analiza cambiar también a los consejeros.