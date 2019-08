Castiglioni no sabía de artículo 6 y responsabiliza a Hugo Saguier

“En todos los documentos nunca figuró ningún artículo 6, cuando salió eso en la prensa, le pregunté eso al embajador (Hugo Saguier) para que me explique. Nunca existió ningún artículo 6, me dijo”, señaló el ex ministro de Relaciones Exteriores Luis Castiglioni sobre el punto que proponía la comercialización de energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) al mercado brasileño.

En una entrevista concedida a Monumental 1080 AM este martes, fue abordado sobre su implicancia en el marco de la firma del acta bilateral sobre Itaipú, en la que también responsabilizó de toda la negociación al ex embajador en Brasil Hugo Saguier Caballero.

Sin embargo, en mensajes revelados de WhatsApp, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, le indicó al entonces presidente de la empresa estatal, Pedro Ferreira, que Castiglioni era el responsable de las negociaciones.

“Yo en ningún momento me senté en la mesa de negociaciones, y no participé, por lo que los detalles no los conozco, solo lo que me informó el embajador Saguier”, remarcó.

Sobre el ítem 6, el ex canciller refirió que Saguier le explicó que en la víspera de la firma del acta, el pasado 24 de mayo, Ferreira le había enviado una ayuda memoria que estaba enumerada, y que es ahí donde figuraba ese punto.

“Pero yo me enteré (del artículo) el 31 de julio, cuando estalló lo de Joselo (Rodríguez)”, insistió.

Dicho punto se pretendió incorporar en el acta bilateral suscrito entre Paraguay y Brasil sobre Itaipú, que tras la polémica fue anulada la semana pasada en medio de las serias amenazas de un juicio político al presidente de la República y al vice Hugo Velázquez.

Hasta el momento, los que manifestaron saber de ello son Pedro Ferreira; José Rodríguez, quien fungió ser representante del vicepresidente, y el segundo del Poder Ejecutivo.

El motivo del cuestionamiento guarda relación con la propuesta de compra de energía de la ANDE, por parte de la empresa brasileña Léros Comercializadora, supuestamente, ligada a la familia del mandatario brasileño Jair Bolsonaro.

Los cuatro ejes de Castiglioni para el acuerdo sobre Itaipú

Luis Castiglioni señaló que solamente le impartió cuatro ejes específicos al ex embajador paraguayo para las negociaciones del acta sobre la compra de potencia de la Itaipú Binacional.

"La no suba de tarifa, que el Paraguay conserve el documento 170 de Cadop (Comité de Administración y Operación de los Contratos de Compra y Venta de los Servicios de Electricidad de la Itaipú), y dejar todo en forma regular de modo a que el Brasil no quiera sacar nada en cara para las futuras negociaciones sobre Itaipú”, citó el ex canciller.

Por su parte, el presidente de la República, admitió este martes que la firma del acuerdo sobre Itaipú fue un error y que delegó toda esa responsabilidad a su equipo de confianza.

Las consecuencias directas de este mal pasar fueron las renuncias de altos funcionarios como Luis Castiglioni, Hugo Saguier Caballero, Alcides Jiménez, Luis Alderete y María Epifanía González