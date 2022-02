Horacio Cartes tildó a Giuzzio de "ministro kavara"

Posteriormente, destacó la importancia de que los jóvenes estén animándose a ser parte de la política nacional y que se involucren para hacer un cambio. En ese sentido, destacó la figura del empresario César Luis Sosa Fariña, precandidato a la Gobernación del Guairá. Además, afirmó que desea ser el próximo presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Por otra parte, se mostró molesto contra las constantes críticas y denuncias que hacen en su contra, señalando que lo único que buscan es dejarlo mal parado.

“Fíjense en las peleitas que nos ofrecen. Que fulanito esto y aquello. Mooiko ko ministro kavara”, señaló Cartes, haciendo alusión al ministro del Interio Arnaldo Giuzzio, quien vinculó a Cartes en un gran esquema de presunto lavado de dinero. Giuzzio también presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

”Vamos a preocuparnos por nuestros problemas y no por peleas sin sentido. Paraguay necesita un cambio y por sobre todo de un gobierno colorado. Sólo le pido a Dios que nos de salud, y el resto vamos a hacer nosotros. Santiago (Peña) es el mejor candidato que puede tener el partido colorado”, remató Cartes.

Por su parte, el diputado Pedro Alliana, compañera de fórmula de Peña dijo que fue testigo de cómo estaban negociando ministerios para unos diputados colegas suyos de la oposición para acompañar el juicio político. El mismo lamentó que se siga negociando con los recursos del Estado con el afán de autobeneficiarse, sin que importen las necesidades del pueblo.

El presidenciable Santiago Peña, señaló que el Paraguay necesita más trabajo para los habitantes, destacando la importancia del involucramiento de empresarios comprometidos hacia la política.

César Sosa Fariña, precandidato a gobernador del Guairá, señaló que decidió ingresar a la arena política para luchar contra la corrupción y el mal desempeño de las autoridades. Dijo que a lo mejor iba estar cómodo mirando desde la gradería la situación política, indicando que no puede quedarse quieto mirando el mal desempeño de políticos del Guairá, aunque no dio nombres, pero es sabida la rivalidad que tiene con su contrincante, el diputado Ever Noguera, precandidato a la Gobernación del Guairá.

“Con honestidad, transparencia y unidad se puede hacer el cambio. Estoy seguro que con este equipo vamos a hacer historia”, finalizó.