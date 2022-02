Horacio Cartes se pondrá a disposición de Fiscalía para investigación

El ex presidente Horacio Cartes se pondrá a disposición de la Fiscalía.

Tras la decisión de la Fiscalía de abrir una causa penal para investigar a Horacio Cartes , los abogados del ex mandatario anunciaron que se pondrán a disposición de los fiscales asignados al caso.

"Estamos abiertos a cualquier investigación. Creo que la investigación va a servir para esclarecer todo lo que viene diciendo Giuzzio, mucho de lo que dijo es falso y cualquiera que entiende de negocios financieros y bursátiles va a saber eso", comentó el abogado Ricardo Preda.

La semana pasada el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, expuso ante la Comisión Permanente del Congreso el presunto esquema por el cual Cartes encabeza una organización dedicada al tráfico de cigarrillos y lavado de dinero. Ya anteriormente, Giuzzio había hecho una denuncia al respecto ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Este lunes, la fiscala general, Sandra Quiñónez, dispuso el inicio de una investigación a partir de estos datos por los delitos de contrabando y lavado de dinero. La titular del Ministerio Público, cuyo juicio político está siendo analizado por legisladores opositores y oficialistas por presunta parcialidad manifiesta hacia el cartismo, designó para el caso a los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz.

"Hacer afirmaciones como 'bolsa de delincuentes' cuando el ministro de Hacienda mismo recurre a la Bolsa de Valores para obtener financiación para el Estado, por lo bajo es una afirmación irresponsable que ataca a una línea de negocios que todos los grupos económicos grandes invierten, compran y venden en la Bolsa, porque es un negocio total y absolutamente lícito", indicó Preda.

En su exposición ante el Congreso, Giuzzio mencionó a la empresa Bolsa de Valores que tenía en su directorio a Eduardo Campos Marín y como síndicos a José María Peña Nieto, papá de Santiago Peña, y Manuel Peña, hermano del candidato a presidente de Honor Colorado. “Esto no es Bolsa de Valores, esto es bolsa de delincuentes”, lanzó.

Giuzzio también acusó al Banco Nacional de Fomento (BNF) de ser parte del supuesto esquema de lavado de dinero de Cartes. "Este señor no tiene más corresponsalía, el único banco que le sigue prestando servicio es el Banco Nacional de Fomento (BNF). Y gracias al BNF sigue haciendo operaciones en el exterior, ningún banco de plaza le da corresponsalía", comentó Giuzzio refiriéndose al banco Basa, del Grupo Cartes.

"Corresponsalía entre bancos locales no existe, porque vos necesitás corresponsales en lugares donde no operás, obviamente, esto significa en el extranjero. El banco que forma parte del Grupo Cartes, ya no quiero ni decir el nombre porque cada vez que decimos el nombre se le daña más a la empresa, tiene sus corresponsales en Estados Unidos y Europa y, por eso, obviamente opera en transferencias internacionales", señaló al respecto Preda.

"Si uno va a operar con dólares tiene que tener corresponsales en Estados Unidos, así que lo que dijo Giuzzio es un disparate que cualquiera que entiende del tema financiero se va a dar cuenta de que no tiene idea de lo que está hablando", añadió el profesional del Derecho.