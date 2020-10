Hijas de Óscar Denis rompen silencio: "Queremos saber si papá está vivo"

Beatriz Denis, una de las hijas del ex vicepresidente Óscar Denis, fue la vocera de la familia en la conferencia de prensa.

Este viernes se cumplirá un mes del secuestro del ex vicepresidente de la República, que se registró el pasado 9 de setiembre en estancia denominada Tranquerita, ubicada en la zona limítrofe entre Amambay y Concepción.

Mediante panfletos encontrados en el lugar al día siguiente se confirmó que su secuestro está atribuido al grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

"Tenemos conocimiento de los trabajos realizados por las diferentes instituciones, pero a hoy no tenemos resultados, no le tenemos a papá", dijo Beatriz Denis, que el pasado 21 de setiembre conversó por última vez con los medios.

"(Papá) Trata de convencer a esa gente de que se puedan comunicar, trata de convencerlos que te liberen. Como familia cumplimos, y que se comuniquen con nosotros de alguna manera", insistió después.

En reiteradas oportunidades, las hijas del ex vicepresidente de la República y político liberal pidieron la comunicación por parte de los captores, el respeto a la vida de su padre, y señales de su condiciones de salud.

Beatriz Denis también manifestó que mantendrá contacto con los medios "tengan o no" noticias sobre el paradero su padre. "El silencio no contribuye. no debemos dejar que se enfríe este tema", acotó.

Asimismo, señaló que la familia a diario es informada sobre los trabajos, los avances y las estrategias por parte del Gobierno.

"El trabajo lo realizan ellos, nosotros pedimos todos los días que queremos información, alguna señal, algo que pueda decirnos que papá está bien, que podría estar bien", clamó.

Óscar Denis Sánchez fue secuestrado junto a un trabajador de su estancia, de nombre Adelio Mendoza, quien fue liberado a las dos semanas. Él fue el único que hasta el momento brindó pruebas de vida sobre el ex vicepresidente.

Para la liberación de Denis, el EPP pidió que la familia del secuestrado realice una donación de víveres a comunidades por valor de USD 2 millones, lo cual ya fue cumplido.

Además, el grupo armado pidió la libertad de sus principales líderes, Carmen Villalba y Alcides Oviedo, quienes se encuentran recluidos.