Beatriz Denis: “Que nos hablen si quieren pedir algo más”

Las hijas del ex vicepresidente de la República pidieron una vía de comunicación con el grupo para saber algo de su padre y enterarse de otros posibles pedidos.

“Nosotros cumplimos, eso consta al Paraguay, porque los medios nos ayudaron a difundir a su manera la distribución. Por ello queremos que los captores se comuniquen y si es que quieren pedir algo más, así negociamos”, dijo Beatriz Denis, quien desde un primer momento ofició de vocera de la familia. Lorena Denis reiteró el pedido de respeto a la vida de su padre porque lo considera como un hombre de bien, que siempre ha inculcado el valor de la honestidad y trabajo. “Mi papá cuando estaba en la política vivía en casa en Asunción y mis hijos crecieron con él; por eso me preguntan por qué no le sueltan a su abuelo si ya se cumplió todo el pedido”, remarcó la hija menor, que el día pasado le cantó una música a su padre en las redes sociales.

CAMBIO DE VIDA

Las hijas indicaron que sus vidas cambiaron rotundamente desde el momento del secuestro de su padre. “Esto no está en los planes de nadie. Nadie tiene el derecho de privarle su libertad a nadie”, manifestó Beatriz. Comentó que en algunas ocasiones ellas plantearon el tema del secuestro en familia, pero que siempre su padre decía que él no corría riesgo y que no debieran preocuparse, porque, caso contrario, no se trabajaría. “Siempre nos decía que nosotras y nuestros hijos teníamos que cuidarnos, porque el riesgo estaba sobre nosotros, porque sería él el que debería negociar nuestra liberación. Pero finalmente decía que si le pasaba, que nosotros teníamos que buscarlo”, mencionó Beatriz.

Relató también que todas las mañanas llama a la estancia donde se encuentra el chofer de su padre, Rubén, preguntándole si no hay novedad de su padre. Aseguró que su padre nunca pagó impuesto revolucionario y tampoco recibió amenaza del grupo armado.