Hija de Urbieta dice que no se sabe "quién es logística y quién no" en Concepción

Félix Urbieta Ramírez fue secuestrado el 12 de octubre de 2016 en su estancia de Belén, Departamento de Concepción, por el Ejército del Mariscal López (EML), liderado por Alejandro Ramos Morel, expulsado del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), por lo que conformó su propia agrupación armada.

“Se están haciendo los trabajos (para su liberación), pero yo no sé quién es quién acá, quién es logística y quién no es, porque existen muchas personas involucradas y es por eso que no hay resultado”, expresó la mujer en contacto con la emisora 1020 AM.

Urbieta se refirió al apoyo logístico que recibe la banda criminal por parte de pobladores de la zona. Comentó también que como familia, ante el paso del tiempo y a poco de cumplirse dos años del cautiverio, aguardan noticias positivas o negativas.

“En estos días uno piensa de todo y estamos preparados para la buena noticia o para la mala noticia”, lamentó la hija del ganadero.

Igualmente, indicó que muchas personas intentaron aprovecharse de los familiares pidiéndoles dinero por la liberación de Félix Urbieta, haciéndose pasar por los secuestradores. Recordó que hasta hace poco recibieron llamadas y mensajes extorsivos.

Finalmente, señaló que “las autoridades departamentales olvidaron que existen personas secuestradas en el norte”, recordando de este modo al suboficial de policía Edelio Morínigo, en cautiverio desde hace cuatro años, por parte del EPP.

Pedido de rescate

En un principio, los secuestradores habían solicitado la suma de USD 500.000 a los familiares de Urbieta, en concepto de rescate. Sin embargo, los parientes comunicaron que no contaban con dicha suma de dinero.

En ese sentido, solicitaron al grupo criminal un monto más accesible, por lo que trascendió que el pedido de rescate se redujo a USD 350.000. No obstante, luego, pidieron disculpas al grupo por no poder reunir este monto.

La única prueba de vida que obtuvo la familia consiste en un video de pocos segundos, grabado en la última semana de enero. El material se dio a conocer el 7 de febrero del 2017.