El ciudadano boliviano José Dorado, de 27 años, ex yerno de la ex alcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, fue visto por última vez el 7 de julio y se abrieron al menos cinco hipótesis de su desaparición en Bolivia. El joven era testigo en una causa que investiga hechos de corrupción contra su ex suegra, según informó Telefuturo.