"No había ciervos, pero sí un monito que era un personaje. Entraba en el baño y comía todos los jabones, el champú de las señoras y de mis hijas. De eso lo que me acuerdo, pero de ciervos no me acuerdo", comentó a Monumental 1080 AM.

Entre risas, mencionó que no olvida al monito que causaba "plagueos de las nenas", por las travesuras que hacía con la familia y trabajadores de la casa.

González Macchi también señaló que en el lugar había pájaros, pero que no se criaban ahí, sino que venían hasta la casa presidencial porque es una zona muy arbolada.

La tenencia de animales exóticos en Mburuvicha Róga se convirtió en todo un debate, debido a que un ciervo protagonizó un ataque contra el sargento ayudante de Infantería Víctor Isasi Flecha, quien no resistió las lesiones y falleció este martes.

De acuerdo con el teniente coronel Víctor Urdapilleta, director de Comunicación Social de las Fuerzas Militares, el animal desde hace dos años se encuentra en el hábitat de Mburuvicha Róga, que está a cargo del Servicio Agropecuario del Regimiento Escolta Presidencial.

El ejemplar es un ciervo axis, un animal exótico originario de la India, considerado peligroso por ser extremadamente veloz y ágil, ya que es capaz de pegar saltos de dos a tres metros de altura y hasta de 15 metros de largo. Es una especie que fue introducida para la caza deportiva en países de Europa, Oceanía y América.

Desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), señalaron que no existe regulación en el país sobre la tenencia del animal silvestre exótico.

Por su parte, el director de Vida Silvestre del Mades, Frederick Bauer, comentó que los responsables de Mburuvicha Róga hicieron una consulta para tener al ciervo en la residencia. “Habían consultado en su momento. En Mburuvicha Róga hay permiso de tenencia de animales silvestres (que no incluye el ciervo axis)”, indicó el especialista.

Aclaró que cada administración presidencial tiene su propio permiso. En el caso de Mario Abdo data del 2018 y la última renovación es del 2021.

En este momento habitan en la residencia presidencial un ñandú, dos guacamayos, un mborevi, un tapir, además de los ciervos.