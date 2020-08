Gobierno aprobó protocolo para vuelos burbuja

"Tenemos la aprobación para los vuelos burbuja que acaba de llegarme. Esto fue aprobado en el día de la fecha. Veníamos trabajando semana tras semana y esta es una luz en el fondo del túnel, porque son vuelos que nos van a unir a Montevideo, aeropuerto Silvio Pettirossi con el aeropuerto Carrasco y nos va a permitir inicialmente ya recibir inversionistas, especialistas, científicos que están en lista de espera por llegar a nuestro país y viceversa", indicó la titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Sofía Montiel, en comunicación con el programa Buenas y Primeras, emitido por radio Monumental 1080 AM .

Montiel recordó que la crisis iniciada en la segunda quincena de marzo de este año golpeó muy fuerte al sector turístico. A raíz de ello, refirió que comenzaron a trabajar en protocolos, los cuales ya están aprobados, relacionados con alojamiento, gastronomía y destinos turísticos. Agregó que, además, ya están siendo entrenados todos los funcionarios que tienen relación con estos servicios y se establecieron estrategias de trabajo.

Al respecto, explicó que una de las estrategias son las medidas sanitarias que guardan relación con los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud, mientras que otra tiene que ver con la contención económica y seguimiento para facilitar créditos a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), y una tercera con con la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) para las más de 600 agencias de viajes que se vieron afectadas con el cierre de fronteras y no podían hacer frente a los pasajes emitidos.

Sobre las agencias de viaje, dijo que están cesantes, no clausuradas definitivamente por lo menos de manera oficial ante la Senatur, pero sí con suspensión de actividades, por lo cual se trabajó con ellas para evitar demandas judiciales.

Vuelos burbuja

La ministra de Turismo señaló que era urgente el protocolo y que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) trabajó arduamente realizando las gestiones con su par uruguayo para que se reinicien los vuelos lo antes posible.

Montiel recordó que los vuelos burbuja fueron concebidos como una estrategia entre dos países que tienen medidas sanitarias similares, con control de la pandemia de manera similar, para reiniciar las operaciones de conectividad de manera segura.

En principio, expresó que estos vuelos burbuja son para residentes uruguayos y paraguayos. Entre los requisitos principales para que una persona pretenda salir de Paraguay rumbo a Montevideo y viceversa se encuentran tener test Covid-19 negativo realizado 72 horas antes, viajar con un seguro de salud que incluya el tratamiento en caso de desarrollar Covid-19 y que tenga cobertura de terapia intensiva, así como firmar una declaración jurada y completar un formulario de salud.

Aclaró que con esto se permitirá la actividad turística y de negocios, pero también precautelar que no ingrese el virus por esta vía, por lo cual los protocolos serán estrictos. "Lo favorable es que hay una esperanza de reanudar la conectividad, que es extremadamente necesaria para que, teniendo la posibilidad de recibir inversionistas que están esperando para ingresar a nuestro país, realizar un estudio de factibilidad y no lo están pudiendo hacer, esto ya era urgente. Es una rueda que tiene que empezar a rodar nuevamente, pero siempre con los protocolos", insistió.

Destacó que los protocolos aprobados tienen como base lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que es el ente rector de todo el transporte aéreo del mundo.

Montiel dijo que también fue firmado un decreto por el cual se reducen las tasas aeroportuarias por seis meses, lo cual permitirá a las compañías aéreas seguir operando. Recordó que este punto también fue trabajado durante varios meses.

Ingresos por turismo

La ministra de Turismo manifestó que el sector representaba más de USD 490 millones por año, con turistas del extranjero que llegaban al país.

Entretanto, el turismo interno generaba USD 162 millones, según reportes de 2018. Indicó que es importante, una vez que pase el golpe más fuerte de la pandemia, reactivar al sector con el protocolo sanitario requerido.

Comentó que los 15 departamentos del país que están en fase 4 presentan una reactivación lenta y que los hoteles ubicados en estos puntos del país tuvieron un 25% de habitaciones ocupadas, lo que representa 1.200 personas. Agregó que en un 18%, fueron ocupadas posadas turísticas o granjas rurales.

Informó que en las misiones jesuíticas, desde que se inició la fase 4, hubo más de 1.100 personas visitándolas, con el ingreso de grupos reducidos.

Finalmente, pidió no ingresar a lugares donde no hay lavamanos o no exigen uso de tapabocas para ayudar a superar lo antes posible la pandemia.