Galeano Perrone: "Mario Abdo es un presidente totalmente perdido"

Para Galeano Perrone, el presidente de la República no tiene la capacidad de manejar una crisis y es un presidente “absolutamente perdido, que no sabe dónde está parado”.

El analista se refirió así a las crisis que vive el país en salud, educación y seguridad. Aseguró que esta situación responde a la incapacidad de Abdo Benítez.

“Hay una desorientación porque el que dirige y comanda las operaciones no lo está haciendo desde un centro de comando, desde donde deberían salir las directivas (…). Es alguien que no tiene la capacidad de quedarse en el puesto de comando y ver qué pasa. Es el estilo de control de un mandatario que no sabe manejar una crisis”, señaló.

Lea más: SEME solo cuenta con 15 ambulancias para traslado de pacientes

Colapso

El ex ministro de Educación aseguró que si no hay medicamentos en los hospitales públicos pero sí existen estad drogas en las farmacias, el Estado debería actuar incluso nacionalizando estas empresas. “No sé el sistema, pero la solución debe venir”, agregó.

“Tengo información de que tiene una asesora venezolana, que es su asesora de imagen, a quien escucha muchísimo y le pasa lo mismo que a Macri (ex mandatario argentino), que escuchaba solo de márketing. Se nota que en el Gobierno no se bajan ideas políticas. Los ingredientes son el márketing y no se dan soluciones”, criticó.

Para Galeano Perrone, la gestión del Gobierno es “absolutamente desastrosa” y vaticinó que podría darse un colapso entre los meses de abril y mayo.

Lea más: Jóvenes anuncian movilización contra suba del pasaje

“No le van a perdonar, las cosas no están bien y la soja y la carne no van a salvar esto. En la economía cada vez hay más gente pobre. Hay barrios en los que es imposible ir, tenemos miles de chicos consumidores de crac. Estamos frente a un país que es una bomba de tiempo”, dijo.

Recomendaciones

El analista político reiteró que el Gobierno debe dar soluciones a los problemas cruciales que afectan al país.

“Los que tienen que dar la solución al problema son los ministros, pero estos no tienen una unidad de criterio y acción. Educación, Salud y Justicia disparan para todos los lados y no hay soluciones”, señaló.

Lea más: Clases presenciales vuelven tras 11 meses en medio de críticas

Galeano Perrone sugirió al presidente de la República que deje de viajar y se ponga a trabajar.

“Este es el primer trabajo que tiene Abdo; el de presidente de la República. Esta es la primera vez que está trabajando. Hay que decirle que se quede y resuelva los problemas en equipo, que invente. Esta es una situación muy delicada”, dijo en comunicación con la 680AM.

Le puede interesar: Funcionarios del Ineram se movilizan por la falta de medicamentos

Inminente juicio político

El analista sostiene que el Gobierno de Mario Abdo se sustenta en el apoyo político que recibe del ex mandatario Horacio Cartes. Sin embargo, aseguró que esto irá contra los intereses del Partido Colorado y del movimiento dirigido por Cartes.

“Cuando él (Horacio Cartes) le retire su apoyo, habrá un juicio político en puerta”, aseguró Galeano Perrone.

El analista político calificó a Abdo Benítez como un jefe de Estado que “consume márketing”. “Este señor, lamentablemente, le pone a la comida pimienta y comino; lo que al final revienta el hígado y el riñón. Es un negador de la realidad paraguaya, que está manejado por una marquetinera venezolana que no sabe de la realidad”, dijo.

Relacionado: Polladas y empeño de bienes: El drama de tener a un familiar en UTI

Mario Abdo Benítez cumplirá en el mes de agosto su tercer año de Gobierno salpicado por innumerables hechos de corrupción, así como una profunda crisis educativa y sanitaria.

La falta de medicamentos en los hospitales públicos y la precaria infraestructura en las instituciones educativas fueron focos de presión para su gestión durante los últimos días. Asimismo, se cuestiona la gestión realizada para la compra de las vacunas contra el Covid-19.