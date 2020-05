El joven fue uno de los 24 nuevos casos confirmados de Covid-19 el domingo por el Ministerio de Salud Pública.

"Vi que ya recorrió en Facebook, pero a mí todavía los médicos no me dieron los resultados en las manos. Vi que en muchas partes ya salió. A mí primero me tenían que entregar. ¿Por qué ellos publican? Aunque sea esos doctores que me hicieron ayer el análisis que me traigan ya, o si no voy a tomar por mi cuenta este asunto", dijo.

El joven apareció usando un tapabocas luego de que se lo incorporó de nuevo al grupo de connacionales que cumple su cuarentena obligatoria en el Polideportivo de la Universidad Privada del Este (UPE), en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.

Se había escapado de dicho lugar el martes de la semana pasada y lo encontraron tras una intensa búsqueda de la Policía Nacional dos días después cuando estaba por cruzar el Lago Yguazú en una balsa para dirigirse a Tembiaporá, Departamento de Caaguazú.

"Yo estoy solo y exijo (los resultados) para mañana (lunes) hasta el mediodía, porque yo no me siento nada enfermo y porque todo el país ya sabe qué tengo. Ahora, si me rechazan (afuera) y me rechaza todo el mundo (...). Estoy muy nervioso, me da coraje y siento rabia. Puedo hacer lo que no debería", advirtió.

En otro momento, reclamó a las autoridades sanitarias que se le respete "como humano". Incluso, dijo que su vida ya no tiene valor.

El hombre seguirá en el mismo albergue, junto a los otros que dieron positivo, que son tres casos más.

Además, Alarcón tiene orden de detención fiscal por ser uno de los supuestos autores de un hecho de asalto y tentativa de homicidio, donde disparó a matar a un efectivo de la Policía Nacional en 2019.

Con la última actualización sobre el coronavirus, ascendieron a 95 los casos confirmados en Alto Paraná, 70 de ellos en albergues con síntomas leves y los demás recuperándose en sus domicilios.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó que durante las últimas 24 horas se registraron en el país 24 nuevos casos positivos y el total se elevó a 713 a nivel país.