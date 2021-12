Fuerzas de izquierda se unen en articulación de cara al 2023

Entre los partidos y movimientos se encuentran Frente Guasu, País Solidario, Partido Frente Amplio, Unidad Popular, PMAS, Kuña Pyrenda, La Patria Primero, Fuerza Común, Frente Patriótico Popular, Movimiento Soberanía y Desarrollo; Partido Popular Tekojoja, Partido Convergencia Popular Socialista, Partido Participación Ciudadana, Partido Paraguay Pyahurã.

El senador Carlos Filizzola expresó que se encuentran iniciando un proceso de consolidación del sector de izquierda, del sector socialista y popular y que otros se irán sumando.

El legislador señaló que en la articulación se impone un cambio del modelo político que gobierna al país desde hace décadas y que solo hubo una excepción de cuatro años, que fue el Gobierno de Fernando Lugo, el cual fue interrumpido por un “golpe de Estado”.

“Cuando fue presidente Fernando Lugo fue el único momento que hubo un proceso de cambio y que ahora debemos continuar”, manifestó.

También remarcó que el modelo actual lo único que hace es empobrecer cada día más a la gente y produce todos los días una mayor desigualdad, discriminación y violencia contra los sectores vulnerables, campesinos, indígenas, mujeres y niñas.

“Basta de desalojos a los campesinos e indígenas, basta de la criminalización de la lucha social”, sostuvo Filizzola.

El político dijo que el modelo que oprime a un pueblo y privilegia a unos cuantos que están con la corrupción, la impunidad y el narcotráfico no puede seguir.

Por su parte, el ex presidente y senador Fernando Lugo se mostró emocionado por la articulación e hizo un llamado a todos los compatriotas para la construcción de una patria nueva, “que no tiene fronteras”.

“Quisieron enterrarnos en el 2012, después viene el triunfo de Luis en Bolivia, de Alberto en Argentina, ayer de Gabriel en Chile, el año próximo será de Lula en Brasil. No tenemos ninguna duda y no menos importante, en Colombia el año próximo, de Castillo en Perú”, aseguró.

También dijo que no será fácil, pero tampoco será imposible y que creyeron que los habían enterrado, “pero los que fueron enterrados volveremos a ser los sepultureros de esta patria, que no es de todos, que se ha vendido, se ha alquilado. Esta patria ya no será de los agronegocios, de los sojeros, de los financistas, de los narcotraficantes, de los lavadores de dinero”.

“Si Paraguay fue la patria de los privilegiados en repartir la tierra a quienes no eran sujeto de reforma agraria, la nueva patria será donde todos estén asentados en su tierra propia, legítimamente construida por cada uno de nosotros”, finalizó.