FTC investiga supuesto hallazgo de panfletos en una estancia en el Norte

"En estos momentos personal de inteligencia de la Fuerza de tarea Conjunta (FTC) y personal de Antisecuestros de la Policía Nacional están llegando para revisar si se trataría o no de panfletos y si sería atribuible o no al grupo criminal que opera en esta zona", expresó en conversación con C9N.

Aseguró que no recibieron ninguna denuncia de un ataque en el establecimiento, solamente del hallazgo de supuestos panfletos, que todavía no verificaron, por eso no puede confirmar si serían panfletos atribuidos al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

"Una vez que nuestro personal esté en ese sector vamos a tener una información más precisa. La denuncia recibimos a las 15.00, aproximadamente", refirió.

Dijo que en los próximos minutos el personal de la FTC ya estará en la estancia y ya se podrá tener mayor información.

Un enfermero identificado como Bernardo Gómez Candado, de 36 años, desapareció de la estancia La Gringa el 10 de mayo del 2019 y hasta la fecha se desconoce su paradero. El hombre fue de cacería deportiva en el establecimiento y ya no regresó a su hogar.

La estancia La Gringa ya fue víctima de ataques del grupo criminal EPP en distintas ocasiones.

El EPP tiene en su poder al suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo desde hace 2.282 días. Mientras que, una célula del grupo criminal que se hace llamar Brigada Indígena del EPP tiene en cautiverio al ex vicepresidente de la República Óscar Denis desde hace 24 días.

Por otra parte, también está privado de libertad el ganadero Félix Urbieta desde hace 1.451 días. Sus captores se identifican como miembros del autodenominado Ejército del Mariscal López (EML).