La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, informó que, por el momento, no se cuentan con mayores novedades y al parecer las restricciones continuarán en zona fronteriza con Argentina.

“Ayer me reuní con el director encargado del control de pasos fronterizos de Argentina y me comentó que seguirán con la misma modalidad y, según su parecer, las fronteras continuarán cerradas para el turismo”, mencionó Arriola en entrevista con Monumental 1080 AM.

Lea más: Abdo Benítez pide "por favor" a Alberto Fernández la apertura de frontera con Paraguay

Según las disposiciones del gobierno vecino, el ingreso y egreso al país de ciudadanos argentinos y residentes solo se realiza por el aeropuerto internacional de Ezeiza o el de San Fernando.

Mientras que en caso de algún trámite necesario para ciudadanos extranjeros, esto se realiza a través del Consulado del país en Argentina. En el caso de Paraguay, los connacionales deben tramitar una autorización para ingresar al país vecino ante el Consulado paraguayo, según aclaró la directora de Migraciones.

Los comerciantes de las zonas fronterizas con Argentina reclaman la apertura de frontera, atendiendo la complicada situación económica que enfrentan por la medida de cierre.

Nota relacionada: Diputados aprueba subsidio para comerciantes de frontera con Argentina

A fines del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley por el cual se permitirá a las ciudades fronterizas con la Argentina acceder a un subsidio económico excepcional.

El texto pasó al Senado e incorpora aquellos comerciantes y afines que figuren en el Registro Único del Contribuyente (RUC) de Encarnación, Alberdi, Pilar, Ayolas, Nanawa y Falcón, serán los beneficiados con el pago de G. 3.000.000 por un periodo de tres meses, mientras que para los del sector informal se contempla G. 500.000.