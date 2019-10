Fiscalía imputa a taxistas por agresión a conductor de Uber

La investigación se abre tras la difusión de imágenes de la agresión que sufrió el pasado martes Hugo Javier Cabrera, conductor de Uber, en la ciudad de Villa Elisa.

Los imputados fueron convocados por la fiscala Egidia Gómez para prestar declaración indagatoria el próximo miércoles.

Según relató el denunciante, en la noche del martes, aproximadamente a las 23.00, llegó hasta la avenida Von Poleski casi Colombia, del barrio Gloria María, y subió a cuatro pasajeros que habían solicitado el servicio a través de la plataforma digital.

Una vez en el lugar, y cuando los pasajeros estaban subiendo al automóvil, se acercan dos taxis de la marca Toyota, un Corolla y un Platz, y le cierran el paso.

Tanto el conductor de Uber como uno de los pasajeros descendieron del rodado para exigir a los taxistas que les dejen pasar, cuando fueron agredidos físicamente. Todo quedó grabado en las imágenes de circuito cerrado.

A este hecho violento se sumaron otras personas que estaban en una bodega de la zona, según Cabrera, y comienzan también a violentarlos. Sospechan que estos desconocidos también eran taxistas.

“El conductor me amenaza, me dice que yo tengo que respetar los 100 metros de la parada. Yo le digo que no hay ninguna ley”, relató el conductor este viernes en contacto con radio Monumental 1080 AM.

El Ministerio Público logró identificar a los supuestos agresores con el número de chapa de los taxis, tras pesquisas realizadas con efectivos de la Policía Nacional.

Esta es solo una de las tantas agresiones de taxistas a conductores de plataformas que ofrecen el servicio de transporte como Uber y MUV.

El enjambre amarillo realizó ya varias movilizaciones y hasta intentó frenar el trabajo de estos conductores a los que consideran competencia desleal bajo argumentaciones como el no pago de impuestos por no contar con paradas.