Violenta agresión de taxistas a conductor de Uber en Villa Elisa

Los pasajeros lograron abordar el vehículo, pero inmediatamente dos móviles de Taxi le bloquearon el paso. Uno de los conductores desciende y se suscita un primer roce de palabras.

En las imágenes de circuito cerrado se observó que la víctima desciende de su vehículo, se acerca a uno de los taxistas e intercambian palabras. Sin embargo, cuando se dispone a subir nuevamente a su rodado tiene un roce con un segundo hombre, quien le da el primer golpe.

El chofer de Uber reacciona con una patada y ambos caen al suelo, pero otro grupo de hombres, algunos con el torso desnudo y otros con indumentarias futbolísticas, llegaron al sitio y comenzaron a patear al conductor de la plataforma.

La victima contó, en contacto con radio Monumental 1080 AM, que aparentemente en el mismo sitio otras personas ya habían solicitado el servicio. Esto habría causado la molestia de los taxistas de la zona.

“Mis pasajeros estaban ubicados a media cuadra de la parada de Taxi. El conductor me amenaza, me dice que yo tengo que respetar los 100 metros de la parada. Yo le digo que no hay ninguna ley y después también se bajan mis pasajeros”, relató.

Según precisó, el grupo que apareció después también eran taxistas, pero se encontraban en una bodega cercana al lugar del ataque.

En total logró contabilizar a cuatro agresores, mientras que otros intentaron mediar. Tras el hecho, comentó que fue hasta un centro asistencial y luego formuló su denuncia en la Comisaría 13° de Villa Elisa.

Desde la parada de taxi 11°, a través de NoticiasPy, se deslindaron del hecho y sostuvieron que no tienen que ver con la arremetida.