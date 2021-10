La diputada Kattya González cuestionó que a casi dos semanas de realizarse la denuncia penal contra el ex intendente reelecto de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez , por las compras presuntamente sobrefacturadas durante la pandemia del Covid-19, aún no se haya siquiera designado un fiscal en el caso.

Advirtió que ni siquiera fueron convocados para declarar, esto considerando que la denuncia penal fue urgida por los denunciantes. Sin embargo, ni un dedo se ha movido en el caso, informó Telefuturo.

"La delincuencia y la marginalidad tienen protección institucional y ni siquiera respetan a un poder del Estado, que se anima y presenta una denuncia", señaló González.

Agregó que esperaba que la denuncia al menos pudiera apurar los procesos ya que los "fiscales no leen el diario, no se enteran de las noticias, no se enteran de que la propia proveedora y representantes de estos detergentes dijeron: 'Yo nunca proveí al Municipio, no soy proveedor, no se de dónde quitan que hemos vendido esos productos'".

La legisladora indicó que se pidió el allanamiento como medida de urgencia para preservar la documentación justamente temiendo que esta quede al árbitro de los propios artífices de la respuesta, pero que hasta ahora no ocurrió

"Nunca se nos dio respuesta, no tenemos fiscal designado", lamentó.

Varios diputados, concejales y el ex candidato a la Intendencia de la oposición denunciaron ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción los delitos de estafa, lesión de confianza y enriquecimiento ilícito por la presunta malversación de fondos del dinero destinado al combate a la pandemia del Covid-19 desde la Municipalidad de Asunción.

Además del ex intendente Rodríguez, la denuncia penal es contra todos aquellos funcionarios municipales y representantes de empresas privadas que participaron en la compra de materiales, insumos y productos de limpieza realizada por el Municipio en el marco de la emergencia por el Covid-19.