Si bien Beatriz indicó que tras la detención de Laura Villalba (presunto miembro del EPP), los familiares insistieron en conocer alguna información que esta tenía sobre su padre. Lo único que se les hizo saber es que Villalba supuestamente no tenía datos del político liberal.

“Lo poco que sabemos es que ella no sabía nada de papá, nunca lo vio, pero esperamos que las personas que están al frente de la tarea investigativa nos informen”, expresó Beatriz.

La hija de Óscar Denis refirió que buscarán los mecanismos para hablar personalmente con la mujer, de manera a conocer mayor información sobre el estado de su padre.

“Estamos viendo en familia (la posibilidad de hablar con Villalba) y estamos analizando el tema desde el día en que se la detuvo. Queremos hacer eso y vamos a hablar con el Gobierno para poder acceder a eso”, dijo.

Hasta el momento, los familiares de Denis no cuentan con información sobre el paradero de su padre, pero los datos que recibieron son que supuestamente Laura Villalba estuvo con el grupo criminal cuando hubo un enfrentamiento en la zona de Cerro Guazú en noviembre pasado, con tres abatidos como resultado.

“Todavía no tenemos respuestas claras sobre desde cuándo ella estuvo con el grupo, pero preguntamos con mucha insistencia y esperamos que nos den alguna información. Entendemos que si ella estuvo con el grupo, algo tuvo que haber visto o tiene que saber”, agregó Beatriz.

Lucha y esperanza

Por otra parte, la vocera de la familia Denis manifestó que siguen en la lucha y con mucha esperanza de recuperar al ex vicepresidente con vida.

Además, la expectativa aumenta con el trabajo que asume la Iglesia con el objetivo de mediar e interceder entre el grupo criminal y la familia.

“Tenemos mucha esperanza y creemos que vamos a lograr recuperar a papá”, mencionó.

Asimismo, Beatriz aclaró que ven cierto avance en la tarea de la FTC con la detención de Laura Villalba, pese a que aún no cuentan con mas detalles sobre lo que pueda aportar la mujer.

“Cuando uno trabaja y no hay resultados, hace unos cambios drásticos. En este caso sabemos que no es un trabajo fácil, si bien hay avances, hay algo que no está funcionando. Vamos a seguir exigiendo y golpeando puertas. Seguiremos luchando y exigiendo”, concluyó.

Óscar Denis se encuentra en cautiverio hace más de 100 días en manos del EPP. Fue secuestrado el pasado 8 de setiembre, mientras se encontraba en su estancia La Tranquerita en Concepción.