Escrachan a Nicanor Duarte Frutos por supuestos sueldazos para allegados

Entonando cánticos, con cacerolazos, silbatos y al grito de "Fuera Nicanor", los miembros de la Comisión Escrache Ciudadano llegaron hasta el domicilio del ex presidente de la República y director de la Entidad Binacional Yacyretá ( EBY ), Nicanor Duarte Frutos, para escracharlo por supuestamente beneficiar a sus allegados con altos sueldos en la represa.

Esta denuncia fue realizada a través de las redes sociales por el activista y ex funcionario de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Alfredo Guachiré, quien dio los nombres de los supuestos allegados de Duarte Frutos, quienes perciben sueldos que van entre los G. 11 millones y los G. 39 millones.

Los ciudadanos autoconvocados llegaron hasta la calles Herminio Maldonado y Mariscal Antonio José Sucre, del barrio Ycuá Satí, para escrachar al político.

Ingresos mensuales de supuestos allegados de Nicanor en Yacyretá_Mesa de trabajo 1.png

El jefe administrativo de la EBY, Alejandro Takahashi, aseguró que ninguno de los empleados en la lista se encuentra cometiendo irregularidades y que algunos de ellos efectivamente ingresaron a la entidad durante el periodo en el que Duarte Frutos fue presidente de la República (2003-2008). No obstante, el ex mandatario no dio su versión sobre los hechos denunciados.

escrache a Nicanor Duarte Frutos Los escrachadores pidieron la salida del director de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos. Gentileza

Los manifestantes portaron sus banderas y carteles para manifestar su indignación contra el político, mientras que anunciaron que van a solicitar informes sobre las declaraciones juradas del ex presidente, ya que denuncian que el mismo supuestamente amasa una fortuna que no refleja lo percibido durante su carrera política.