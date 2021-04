Luego de unos meses de aquel hecho, esta mujer de 27 años habló sobre lo ocurrido esa madrugada y comentó que los últimos tiempos eran muy difíciles para ella ya que vivía en constante zozobra y temor por los acosos y amenazas de parte de su ex pareja.

“En esos últimos tiempos era terrible ya, era una zozobra para mí porque todo el tiempo me acosaba y yo ya había hecho la denuncia porque me había amenazado de muerte con un arma de fuego”, contó la víctima a C9N.

Dijo que vivió con su ex pareja por 4 años, pero que decidió alejarse de él cuando en una oportunidad casi le rompe la nariz. De eso ya pasaron como 2 años. Detalló que el hombre constantemente la perseguía, incluso rondaba por su lugar de trabajo.

Lea más: Detienen al hombre que agredió brutalmente a una mujer

“Me perseguía y me decía que yo nunca me iba a librar de él y que yo siempre tenía que estar con él. También me decía que les pagaba a los policías y que iba a seguir pagando para que las denuncias se queden en la nada”, manifestó la mujer.

Relató que ella siempre se negaba a volver con el hombre y constantemente solo le pedía que la deje tranquila.

“Yo siempre le decía que no y que me deje en paz. Yo ya no quería estar con él porque un día estaba bien y al otro día estaba sumamente agresivo”, detalló y puntualizó que todo el acoso comenzó cuando realizó su última denuncia luego de que haya sido amenazada con un arma de fuego.

“Todo el tiempo me perseguía, se iba a mi trabajo, me decía que trabajaba como Uber y que me quería llevar, pero siempre le decía que no, yo solo quería que esto se termine”, siguió indicando. La última denuncia que realizó la joven fue en enero de este año.

“Él no quería dejarme y me decía que no me iba a librar porque tenemos dos hijos y tenemos que darles una familia. Yo siempre trataba de razonar con él, pero no entendía”, subrayó.

Nota relacionada: Una mujer fue agredida brutalmente por su ex pareja en Mariano Roque Alonso

En otro momento, recordó que el día que fue brutalmente agredida su ex pareja, de nombre Paulo Sergio Samudio Sanabria, de 28 años, la siguió y que ella, nuevamente, le pidió que la deje tranquila.

“Me dijo que si no le daba la mano, me iba a abrazar, y yo quise correr de él y ahí me agarró, me abrazó y después ya no recuerdo nada y ya desperté en el hospital”, expresó.

A consecuencia de los graves golpes tiene una doble fractura en la mandíbula y quedará con secuelas de por vida. Contó que sus articulaciones están completamente dañadas y que debe usar una prótesis para dormir.

Puede leer: Familia de mujer brutalmente agredida espera que se haga justicia

“Me rompió la mandíbula, tengo una doble fractura y voy a tener una secuela de por vida, mis articulaciones están totalmente dañadas y tengo que usar ahora una prótesis de por vida para dormir”, añadió.

Asimismo, indicó que pudo costear su prótesis gracias a la ayuda que le brindaron y al apoyo de sus familiares. Dijo que en unos días más ya podrá volver a sus actividades en el trabajo, pero con todos los cuidados.

Pese a estar mucho mejor, indicó que deberá seguir con un tratamiento de al menos seis meses más.

Por último, animó a las mujeres que estén atravesando por situaciones de violencia a que realicen la denuncia y a recurrir a una ayuda.

“Lo único que puedo decirles a las mujeres es que no se callen, que busquen ayuda, porque yo mucho tiempo me quedé callada porque era el papá de mis hijos, pero no se queden calladas, hablen. Es horrible pasar por todo esto”, finalizó.

El caso

Mediante una imagen de circuito cerrado se vio el momento en que llega el hombre a bordo de un automóvil y abraza a la víctima, quien trata de zafarse de él, cuando la arroja al suelo, después la arrastra del cabello, para luego propinarle patadas y golpes de puño.

Por último, el hombre ingresa a su automóvil y se da a la fuga, dejando abandonada a la víctima en el lugar, quien fue auxiliada por algunas personas que dieron aviso a la Policía Nacional.

Samudio Sanabria fue detenido en Limpio y luego trasladado a la Penitenciaría de Emboscada, en donde cumple su prisión preventiva.