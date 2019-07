En plena sesión, colorados insisten en juramento de Cartes

Desde la bancada cartista, exigen que acabe la “usurpación” y que Cartes ocupe la banca que ganó en las elecciones generales, en las que se presentó como candidato sin haber renunciado a la Presidencia de la República.

El diputado Basilio Bachi Núñez, aprovechó el estadio de oradores de la sesión ordinaria de la Cámara Baja para pedir que el Senado permita a Horacio Cartes jurar y que, de concretarse, dejaría fuera al senador Rodolfo Friedmann.

Núñez denunció “el robo a la soberanía popular” y expuso publicaciones de medios de comunicación del Grupo Cartes como prueba de ello. Además, destacó la gestión “transparente” de su Gobierno.

El diputado colorado cuestionó a quienes dicen que la presencia de Cartes traerá inestabilidad al Congreso Nacional.

“La persona que va a crear inestabilidad fue quien bajó el precio del combustible, del pasaje, del gas, que aumentó las reservas internacionales. Por eso esta bancada, el día del informe de gestión, se hizo sentir. Tenemos dos personas que están usurpando el lugar de los electos. No le dan la posibilidad siquiera a los suplentes de jurar”, dijo con relación a Friedmann y Mirta Gusinky, quien asumió en lugar de Nicanor Duarte Frutos.

Ambos ex presidentes están en la misma situación, pues no hay acuerdo para que los parlamentarios tomen su juramento. Argumentan que viola la Constitución Nacional, que establece la senaduría vitalicia para los ex mandatarios que terminaron con su periodo.

Núñez recordó que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de que Horacio Cartes sea candidato a senador. “El artículo 247 de la Carta Magna dice que la Corte debe interpretar la Constitución. Ellos le habilitaron a Cartes a ser candidato y, si ellos obraron de forma incorrecta, debemos hacer un juicio político”, agregó el dirigente de Presidente Hayes.

En el cierre de su alocución, el diputado insistió en que la bancada de Honor Colorado exige el juramento del senador Horacio Cartes.

Diputados y senadores del movimiento Honor Colorado se reunieron este lunes en la casa del ex presidente Horacio Cartes, líder de este sector de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Pedro Alliana, titular del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, aseguró tras la reunión que al ex mandatario ya no le interesa jurar como senador activo, a pesar de que sus adeptos en el Congreso siguen insistiendo para que asuma su banca.

Esta no es la primera vez que el cartismo opera para que Horacio Cartes jure ante el Senado.

Cartes y Nicanor no pudieron jurar

Los ex presidentes de la República Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos no pudieron prestar juramento al inicio del periodo parlamentario en 2018, pese a haber sido elegidos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

El impedimento se debió a la decisión del entonces titular del Senado, Fernando Lugo, del Frente Guasu, quien se basó en el artículo 10 del reglamento interno de la Cámara de Senadores y el artículo 189 de la Constitución Nacional, que establece que los ex presidentes deben ser senadores vitalicios y no activos.

Los colorados Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky juraron en reemplazo de Cartes y Duarte Frutos, respectivamente.