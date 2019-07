Cartes dice que no le interesa su banca, pero leales insisten

Diputados y senadores del movimiento Honor Colorado se reunieron ayer en la casa del ex presidente Horacio Cartes, líder de este sector de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Pedro Alliana, titular del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, aseguró tras la reunión que al ex mandatario ya no le interesa jurar como senador activo, a pesar de que sus adeptos en el Congreso siguen insistiendo para que asuma su banca.

“Realmente hace mucho tiempo ya manifestó que él no tenía intenciones de ocupar su banca, pero sí es una intención de parte de muchos líderes, referentes diputados y senadores, que se respete la voluntad popular. Respeto a la voluntad popular es lo que más bien estamos buscando, más allá de que él quiera o no asumir su banca, que se quede o no se quede en su banca”, señaló Alliana.

Agregó que no cree que el líder de Honor Colorado permanezca en su banca. “Él ya no está interesado en su banca, y si por ahí en algún momento tiene que jurar para hacer respetar y hacer valer el voto popular, no creo que él permanezca 48 horas en su banca”, reiteró el titular de la Cámara Baja.

REUNIÓN. Sobre los temas conversados en la reunión, Alliana precisó que se habló “de todo un poco”. “Hablamos del informe de gestión del presidente, hablamos de la presidencia de la Cámara de Diputados, de cosas varias”, subrayó.

Recordó que el cartismo está haciendo un encuentro de confraternidad una vez al mes y detalló que el próximo encuentro será en San Pedro, en la casa del diputado Vicente Rodríguez. Luego probablemente se reúnan en Ñeembucú, departamento al cual representa el presidente de la ANR.

Alliana dijo que Cartes celebró que se estén llevando adelante los proyectos que iniciaron en su gobierno, con herramientas que anteriormente “se satanizaban”, como la Ley de Alianza Público-Privada y los bonos soberanos. “(El ex mandatario) me pidió poner todo el empeño y acompañar al Gobierno, que hay que mirar primero al país, y que tenemos que salir de esta crisis económica. Se mostró preocupado por la situación, pero a la vez también con toda la buena predisposición para acompañar al Gobierno”, expresó el diputado.