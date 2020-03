En medio del escándalo, policías y funcionarios fiscales aprovechan para sacarse fotos con Ronaldinho

A pesar del mal momento que se encuentra atravesando el ex jugador de la selección brasileña, Ronaldinho Gaúcho no se negó a posar en fotografías con agentes policiales y de la Fiscalía. Las imágenes también despertaron las críticas en redes sociales por el trato privilegiado que recibió.

Luego de la detención, se difundieron las polémicas fotografías, una de ellas de un oficial no identificado que se sacó una foto aprovechando el allanamiento realizado en la noche de este miércoles en la suite presidencial del Yacht y Golf Club Paraguayo, donde estaba hospedado el ex deportista.

Ronaldinho con otro policia.png Un interviniente policial mientras realizaban el allanamiento también posó con el jugador. Foto: Gentileza

Entretanto, este jueves, el jefe de la Comisaría Tercera Metropolitana, Miguel López Russo, también compartió una fotografía con el ex astro del fútbol. Asimismo, los funcionarios fiscales también posaron sonrientes al lado de Ronaldinho.

Nota relacionada: Acevedo anuncia desvinculaciones tras escándalo de Ronaldinho

Las imágenes pronto se viralizaron e incluso fueron noticias en medios internacionales. Mientras que varios internautas criticaron la conducta de los agentes policiales por el trato que recibió el ídolo del Barcelona de España.

Foto con Ronaldinho.png El comisario principal Miguel López Russo publió la foto con Ronaldinho en su facebook. Foto: Gentileza.

Desde el Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, la comisaria María Elena Andrada señaló que hasta esta tarde no fue notificada de ningún sumario abierto. Agregó que, a su parecer, tomarse una fotografía no representa ninguna falta administrativa, aunque no descartó que se pueda dar una medida similar.

Ronaldo de Assis Moreira se encuentra en el centro de un escándalo ya que ingresó al país tras presentar una cédula de identidad y un pasaporte paraguayos de contenido falso.

También puede leer: Detienen a Ronaldinho por poseer presunto pasaporte falso

Por el caso, quedaron demorados Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira, mientras que un tercero de nombre Wilmondes Sousa Lira, de 45 años, fue detenido por estar vinculado en el hecho.

El ex astro del fútbol llegó al país este miércoles para presentar su libro Genio en la vida y para el lanzamiento de una campaña de una fundación local.