Acevedo anuncia desvinculaciones tras escándalo de Ronaldinho

El ex jugador de la selección brasileña e ídolo del Barcelona de España, Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho , se encuentra en el centro del escándalo ya que ingresó al país tras presentar una cédula de identidad y un pasaporte paraguayo de contenido falso.

A raíz del hecho, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, explicó que el deportista ingresó con las documentaciones adulteradas, pese a que efectivos policiales alertaron a la Dirección de Migraciones acerca de la situación.

“Migraciones no debió dejarlo entrar, ahí hay un grado de responsabilidad que asumir porque este tipo de cosas no se pueden tolerar. Lo más probable es que estén implicadas", refirió en comunicación con Monumental 1080 AM.

El secretario de Estado adelantó que probablemente tres personas serán desvinculadas de la institución atendiendo la gravedad de la situación.

Lea más: Detienen a Ronaldinho por poseer presunto pasaporte falso

“La Policía se dio cuenta de que el documento no figuraba en el sistema con el nombre de Ronaldinho y advirtió. Se labró acta y el responsable de Migraciones, aun habiéndose informado, lo dejó pasar”, sostuvo Acevedo.

El funcionario afectado directamente sería el director de Migraciones, Alexis Penayo, quien también se deslindó del caso y responsabilizó de la negligencia al funcionario que dejó pasar al ex jugador brasileño.

Pese a haberse alertado, Ronaldinho contó con un fuerte dispositivo de protección policial hasta su traslado al hotel.

Pasaporte fue solicitado hace un mes y pertenecía a una mujer

Por otra parte, Acevedo explicó que los documentos de Ronaldinho no fueron adulterados en el Departamento de Identificaciones, pero en el caso del pasaporte, este sí se gestionó hace un mes.

“Las documentaciones se otorgaron, pero se les cambió el contenido. Las personas involucradas serán investigadas y de acuerdo al resultado se verá la responsabilidad”, precisó.

El titular del Ministerio del Interior adelantó que el pasaporte fue solicitado por una mujer, mientras que la numeración de la cédula corresponde a la identidad de un hombre.

Nota relacionada: Ronaldinho llega a Paraguay para presentar su libro

Aparentemente, el pasaporte se habría utilizado por primera vez en el país, ya que el documento no contaba con antecedentes de ingreso a otro país.

Por el caso, quedaron demorados Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira, mientras que un tercero de nombre Wilmondes Sousa Lira, de 45 años, fue detenido por estar vinculado en el hecho.

El ex astro del fútbol llegó al país este miércoles para presentar su libro Genio en la vida y para el lanzamiento de una campaña de una fundación local.