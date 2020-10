Rubén Fernández, en una entrevista con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, criticó el trabajo del Ministerio Púbico. El joven Nicolás fue atropellado el 17 de enero de este 2020 a las 5.20 por una camioneta Hyundai, al mando de Mauricio Matías Gulino Lird.

"El informe del fiscal textualmente dice que mi hijo es el culpable, no sé si yo entendí mal. El fiscal dice que el perito está diciendo esto, el fiscal es una figura decorativa que esta sentado en un sillón, hecho de un material no viviente, que responde automáticamente (...) Acá el perito es también fiscal y juez porque él está dando no solo una observación sino un criterio", señaló.

Cuestionó que el perito, según el informe al que la familia accedió, mencione que la víctima fatal haya estado drogado sin tener pruebas. "Cómo supo él (perito), qué pruebas científicas tiene, qué tiene que ver en su peritaje siquiera una observación como esa", reclamó.

Afirmó que la Fiscalía no dijo la verdad al señalar que la familia no se presentó para verificar las pruebas. "Dicen que ellos nos dieron la prueba y que nosotros no nos presentamos; yo no sé si hay que llamar a preguntar quién primero fue a buscar ese video, fuimos nosotros. Nosotros le dimos esa información a la Fiscalía", aseguró, refiriéndose a los videos de cámaras de seguridad de la zona que registraron el accidente.

Sobre el accidente de tránsito, Fernández dijo que "no hace falta ser perito para mirar las luces traseras de ese vehículo y ver dónde viene frenando".

"Si cuando le embiste tiene 59 km/h a cuántos kilómetros venía, si supuestamente viene frenando. Si supuestamente venía a 59 km/h y luego frena a esa velocidad, con un freno de estas camionetas, en 10 metros vos ya frenaste, no le iba ni a agarrar a mi hijo", conjeturó.

Refutó el argumento de que el joven no cruzó la calle en la señalización. "Dicen que mi hijo cruzó mal, en una esquina cruzó mi hijo, no cruzó mal. Mi hijo cruza hacia el lado opuesto al que iba la camioneta, por lo que perfectamente lo pudo ver, la iluminación de esa esquina es perfecta. Mi hijo iba caminando, solo intenta correr cuando él se da cuenta que el vehículo viene a tal velocidad y él trata de llegar a la vereda", narró.

Piden justicia, no indemnización

El papá de la víctima recordó a su hijo como un joven muy alegre, deportista, estudioso y dedicado a su familia.

Dijo que Nicolás caminó aquella madrugada porque estaba cerca de su casa y porque había tenido un encuentro con sus amigos luego de 4 años de estar fuera del país, culminando su carrera en Brasil.

"Desde el colegio yo le pedía que por favor no intente (conducir alcoholizado). Él siempre fue consciente, pero nunca está mal dar esa observación una y otra vez, porque yo me entero siempre de los accidentes, porque siempre está el coraje que tiene el joven que te dice: 'Que pio una cerveza nomás, me siento bien, manejo mejor incluso'", explicó.

Al respecto, mencionó que, a su parecer, manejar alcoholizado "es como tener un arma en tu mano" y sostuvo que no busca un indemnización, sino justicia en el caso.

"Si conciliar significa que ellos quieren una especie de indemnización o lo que sea es mucho más terrible esa lucha que emprendemos, porque quiere decir que justicia es el nivel de pago que ellos puedan tener. Yo no veo a la justicia como igual a un cheque", comentó.

Este domingo, a las 16.00, familiares y amigos se reunirán en la parroquia Las Mercedes, calle Defensa Nacional y Padre Cardozo, donde se hará una bendición a las 16.30. Posteriormente, saldrán de General Santos hasta la Costanera para soltar globos blancos. "Es todo en memoria de Nico y como pedido para que la justicia pueda alcanzarnos a todos", acotó.

Audiencia preliminar será este martes

El martes el juez de Garantías Julián López realizará la audiencia preliminar del caso. "Él debe hacer el trámite de oposición a lo que este fiscal esta pretendiendo y creo que devuelve eso a la Fiscalía General para que se nombre a otro fiscal", informó Fernández.

Consideró que el trámite debe darse de esa forma atendiendo a que el juez de garantías es quien que debe garantizar que el proceso debido se cumpla. "Acá hay pruebas, son contundentes, entonces vale la pena que se lleve a un juicio oral donde realmente se puedan valorar las pruebas", puntualizó.