El cantante canadiense de hip hop Drake estará en Rock in Río

Con menos de una década como músico, Drake, de tan solo 30 años, ha alcanzado varios récords, entre ellos ser el artista más escuchado en las plataformas Spotify y Apple Music en 2018.

El cantante canadiense es conocido por sus éxitos Hold On, We're Going Home, Hotline Bling, One Dance, Too Good, Passionfruit y God's Plan, entre otros.

Este año, el festival musical conocido como el mayor del mundo tendrá siete jornadas los días 27, 28 y 29 de septiembre y 3, 4, 5 y 6 de octubre.

Así como en la edición del Rock in Río que Río de Janeiro albergó en 2017, la de este año será realizada en el Parque Olímpico que esta ciudad brasileña construyó para los Juegos Olímpicos de 2016.

Entre los grupos confirmados se destacan las bandas de rock pesado Iron Maiden, Scorpions, Megadeth y Sepultura, que se presentarán el 4 de octubre, así como los conjuntos de pop P!nk, The Black Eyed Peas y Anitta, cuyo concierto será el 5 de octubre.

También estarán la banda Muse y los también reconocidos rockeros Imagine Dragons, Nickelback y Os Paralamas do Sucesso el 7 de octubre.

Bon Jovi, Seal, Slayer, Anthrax, Chuck Billy, Charlie Puth, King Crimson, Tortura Squad y Claustrofobia, también han confirmado su asistencia al megaconcierto.

Las primeras 198.000 entradas para la edición 2019 del Rock in Río se agotaron en menos de dos horas.

El primer lote de entradas para el evento fue puesto a la venta exclusivamente en internet el 13 de noviembre de 2018 exclusivamente para residentes en Brasil y fue totalmente vendido en una hora y 58 minutos.

Cada una de las entradas, ofrecidas por un valor individual de 495 reales (unos USD 133,8), permite al comprador garantizar su ingreso a una de las siete jornadas del Rock in Río

El restante de las entradas será vendida en la primera quincena de abril de 2019.

Rock in Rio es el mayor evento de música y entretenimiento del mundo, fue creado en 1985 y con 34 años de vida, es parte relevante de la historia de la música mundial.

El evento ya suma 19 ediciones, 112 días y 2.038 atracciones musicales.

A lo largo de estos años, más de 9,5 millones de personas han pasado por las ciudades del Rock.