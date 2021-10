"Consideramos que no es lo que corresponde (el aumento del 11% propuesto por el Gobierno). Y no vamos a ser cómplices tanto del Ministerio de Educación como de Hacienda”, sentenció Piris a través de Monumental 1080 AM.

Señaló que los docentes de todo el país se encuentran "muy dolidos", respecto a la actitud del ministro de Hacienda (Óscar Llamosas) y las autoridades de Educación, reiterando que no quieren detenerse hasta lograr la reivindicación. “Si no hacemos esto, nunca vamos a conseguir”, expresó el líder gremial.

Aseguró que mañana (sábado 16 de octubre) analizarán en conjunto con los gremios de docentes cómo continuarán las movilizaciones la próxima semana, cuyos detalles serán brindados mediante una conferencia de prensa, a las 11.00.

Respecto a la supuesta división que existe en el sector docente, señaló que una decisión unánime en cuanto a las movilizaciones es difícil tener, pero aseguró que todos coinciden en la necesidad de contar con el 16% del reajuste salarial. "Primera vez que veo a más de 270.000 docentes salir a las calles”, aseveró.

Los docentes llevan hasta el momento 10 jornadas de movilizaciones, en espera de obtener respuestas favorables a su pedido de parte de las autoridades; mientras tanto, los más perjudicados son los niños y jóvenes estudiantes, quienes no pueden socializar y llevar adelante las clases con normalidad.

El viernes pasado, el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, aseguró que cumplirán las normativas y descontarán a los educadores por los días no trabajados. La medida es vista como una decisión autoritaria con la que se busca desalentar las movilizaciones.

Una solicitud para tratar el ajuste del 16% en el presupuesto educativo, pero para el 2022, fue entregada el pasado martes 12 de octubre a la Bicameral.

Miembros de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy) se sumaron a las marchas y cortes de ruta en el interior del país, en apoyo a sus educadores, así como también decidieron acompañar la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) y el Sindicato Nacional de Directores.

A la par de las movilizaciones, los docentes ya operan en el Congreso Nacional en busca de garantizar un presupuesto digno para el Ministerio de Educación con miras al 2022.