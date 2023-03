Director de PMT expone furia de choferes que estacionaron mal en Carmelitas 

La okauva na ha'i gente! Iracundo por no querer pagar la multa por estacionar mal! "Te voy hacer echar, no sabes con quien te metes

...etc" falta que vuelva a la escuela este insolente de barbas, Contribuyente de otro Distrito, falta correctivo vial a esta clase de inadaptados! pic.twitter.com/JCWZIuXbNa