"El viernes a la siesta-tarde tuve mis resultados, a mi vuelta de Encarnación, para cumplir con los trámites de protección y de avisarle a mi entorno empecé a hacer las llamadas, me comunico con la gente de Encarnación y me dicen: 'Sí, sí, acá ya sabemos; el viceministro (Julio) Rolón ya nos avisó en un grupo de WhatsApp a todos', y me mostraron las conversaciones", narró a Última Hora.

Nota relacionada: Ministerio de Salud informa que diputado Sebastián García dio negativo al test del Covid-19

García cuestionó que esa información se diera a conocer sin que se le haya informado a él en primer lugar. "El Ministerio de Salud no me llamó a preguntar mis nexos, ni siquiera registró mi ficha en Vigilancia de la Salud, entonces acá hay un manoseo, un manoseo con incluso tintes políticos", refirió.

El diputado señaló que esta situación coincide con las denuncias sobre las compras fallidas de Salud y de malos manejos que presentaron desde las bancadas independientes de la Cámara de Diputados.

"Yo sé quién fue, el viceministro Rolón. Esto se prestó al manoseo, incluso yo me ofrecí para manejar con cuidado la información en tanto se confirmara el resultado para no causar justamente este revuelo imprudente. En Itapúa nos llamaron asesinos", lamentó.

También puede leer: Alliana confirma que miembro de la Cámara de Diputados dio positivo a Covid-19

Agregó que cuenta con la confirmación del viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, y el director de Vigilancia Sanitaria, Guillermo Sequera, pero que hasta el momento no tiene el documento con el resultado oficial de que el segundo test dio negativo, por lo que sigue en aislamiento.

Intendente de Encarnación también exige respuestas

En el mismo sentido, a través de su cuenta de Facebook, el intendente de Encarnación, Luis Yd, también criticó que desde el Ministerio Salud no se haya explicado lo que sucedió con respecto a lo ocurrido y la filtración del resultado.

“¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue que sin confirmación se afirmó el resultado? ¿Cuánto más esperará Salud para comunicar? ¿Qué realmente hay de fondo en todo lo sucedido? Necesitamos esta y otras respuestas de forma urgente, porque aquí se afectó mucho y a mucha gente”, cuestionó.

Lea también: Covid-19 positivo: ¿Cómo serán las sesiones en Diputados?

Urgió la respuesta desde la cartera sanitaria debido a “acusaciones irresponsables del más alto nivel y se afirmaron con calificativos por demás ofensivos”, y aseguró que "hay cosas que quedaron muy en evidencia con dicha situación".

Debido al primer resultado del legislador, todos los allegados y los que tuvieron contacto con el diputado en las últimas horas fueron enviados a cuarentena sanitaria. Asimismo, la Cámara de Diputados restringió el ingreso de personas de manera momentánea.