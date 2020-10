Detienen a ex titular del Indert Mario Vega por caso de soborno

Este viernes fue detenido y trasladado a la sede de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Asunción, informó radio Monumental.

La Fiscalía inició una investigación contra funcionarios del Indert por dos causas penales, con supuesto pedido de coima. Presuntamente en uno de los casos –de USD 25.000– sí se efectivizó.

La imputación y orden de detención derivó en la destitución del presidente de la entidad, Mario Vega, y la designación de Gail Gina González Yaluff como interina.

En la primera causa fueron imputadas seis personas, entre ellas directivos del Indert; el ex presidente Mario Vega; su ex director de Gabinete José Luis Clerch; el ex director de Asesoría Jurídica Aldo León, y el ex director de Administración y Finanzas, Diego de los Ríos.

Se presume que Diego de los Ríos pidió USD 25.000 a nombre de él y de Vega a la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), para seguir haciendo desembolsos para la construcción de pozos artesianos.

El Indert desembolsó G. 439 millones y G. 300 millones, para supuestamente construir los pozos, y el pedido de coima sería para seguir desembolsando.

Diego de los Ríos fue imputado por lesión de confianza, asociación criminal y cobro indebido como cómplice. Esta semana se presentó ante las autoridades policiales y se puso a disposición de la Justicia.

Por este hecho, también están imputados dos representantes de Fucela, por soborno, lesión de confianza, cohecho pasivo agravado.

El lunes último, la defensa del ex titular del Indert recusó al fiscal Luis Said, que estaba investigando el caso, alegando supuesta falta de objetividad e imparcialidad, pese a que el imputado aún no se presentó a disposición de la Fiscalía.

Asimismo, recusó al juez de la causa, Miguel Palacios, antes de que se llevara a cabo su audiencia de imposición de medidas.

Mario Vega asumió la titularidad del Indert en octubre de 2019, luego de la dimisión al cargo de Horacio Torres. El mismo estuvo implicado en supuestos casos de coima que se registraron en la institución. Al momento de asumir, Vega había dicho que "no dudará en destituir a los funcionarios que incurran en casos de corrupción".