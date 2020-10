Destituyen a Mario Vega del Indert tras imputación y orden de detención

Asimismo, indicó que en su reemplazo asumirá este martes como encargada de despacho una funcionaria antigua, de nombre Gail Gina González.

En la primera causa, por lesión de confianza, a cargo del fiscal Luis Said, se habla del cobro de una coima de USD 25.000 para concretar un acuerdo con una fundación y que se habría dado tras la intervención de la Asesoría Jurídica de la institución.

El ex director de Administración y Finanzas, Diego de los Ríos, y dos representantes de la fundación Cerro Lambaré (Fucela) también fueron procesados por este hecho, mientras que el asesor jurídico, Aldo León, y el jefe de Gabinete, José Luis Clerch, ya fueron detenidos.

Asimismo, Vega está procesado por cobro indebido de honorarios, tras autoasignarse una bonificación, que elevó su salario a más de G. 12 millones.

En la segunda causa, no se encuentra procesado el ex titular del Indert, como se mencionó en un principio.

El fiscal Rodrigo Estigarribia abrió una investigación por un supuesto pedido de coima de USD 200.000 para la titulación de miles de hectáreas en el Chaco, hecho que no se concretó y que involucra principalmente a Aldo León, ex juez de Primer Instancia destituido por mal desempeño en sus funciones y quien se encuentra imputado en ambas causas.

Mario Vega habla de represalia y que temía por su vida

Mario Vega expresó este lunes, durante una entrevista con Monumental 1080 AM, que se quedó muy sorprendido con la aparatosidad que se movió la Fiscalía para el allanamiento de la institución y las imputaciones en su contra.

Al momento del contacto radial, Vega seguía siendo titular del Indert y manifestó que le llamaba la atención que el Ministerio Público nunca lo llamó siquiera a una declaración testifical o indagatoria en nueve meses de investigación, pese a que incluso habló con el fiscal su asesor jurídico, como tampoco se solicitó ningún informe.

De igual manera, dijo que se va a presentar ante el Juzgado o el Ministerio Público apenas tenga sus resultados de coronavirus (Covid-19), ya que dos funcionarios dieron positivo recientemente.

Entre otras cosas, mencionó que había puesto su cargo a disposición del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, considerando que no podía seguir mientras dure el proceso.

El abogado sostuvo que las personas que están detrás de su proceso ya están logrando su propósito y que hay una rosca enorme de tráfico de tierras pública y arrendamientos.

Contó que se tienen colonias o inmuebles en los que los presidentes anteriores pagaron USD 5 millones por una finca de 1.000 hectáreas que nunca se habilitó y que ahora ya está todo loteado para entregar a los campesinos que necesitan.

“Realmente ya me daba miedo seguir actuando de esa forma, yo creo que estas personas que están detrás de este procedimiento, si no conseguían lo que consiguieron hoy, tal vez me iban a hacer lo peor, yo ya temía por mi vida incluso, pero no podía dejar de firmar las resoluciones”, confesó .

De la misma manera, aseguró que no va a chicanear el proceso y que busca que la Fiscalía aclare lo más rápido posible la denuncia en su contra.

Finalmente, contó sobre las denuncias que ya realizó y que tiene pensado hacer por títulos falsificados, como una propiedad de 185.000 hectáreas que se había adquirido del Banco Central del Paraguay y que nunca se logró la transferencia, dejando que ex funcionarios sigan vendiendo parte de ella como tierra fiscal.

“Esta institución está llena de vivos”, aseveró, apuntando a funcionarios antiguos.