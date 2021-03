Detenida dice que no es infiltrada y denuncia actuar violento de policías

La joven aseguró que ella no participó de los incidentes y aseguró que no hizo de infiltrada durante las movilizaciones.

“Viene un suboficial y me agarra del cabello. Le dije que me suelte, que seguro tiene mamá e hijos. Me dijo 'feliz Día de la Mujer' y me trata así, me pusieron dos esposas y me siguió agarrando del cabello. Nos trataron de infiltrados y se reían de mí. No somos delincuentes, no tenemos miedo. Si lo fuéramos, no daríamos la cara”, dijo la joven.

Lea además: Cuarto día de protesta termina en conflicto frente a la ANR

Embed ♦️ Disturbios frente a la ANR en cuarto día de protesta ciudadana



La Policía Nacional detuvo a 16 personas, supuestos infiltrados en la manifestación.



VIVO https://t.co/2j9xWaKU1F#NPY #NosConecta #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/Kq28znklTh — NPY Oficial (@npyoficial) March 9, 2021

Notario aseguró que las autoridades esperan que la ciudadanía “se quede sentada en sus casas”. “Es hora de levantarnos para que no nos pisen la cabeza”, afirmó la mujer en comunicación con NPY.

Todos los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Publico y se exponen a ser imputados por perturbación a la paz pública, daños contra terceros y violación de las medidas sanitarias.

Este lunes se cumplió la cuarta jornada de movilizaciones en el centro de Asunción. Los ciudadanos exigen la renuncia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez y el vicepresidente, Hugo Velázquez, tras la crisis política y social desatada por la falta de medicamentos en los hospitales, en plena pandemia del Covid.