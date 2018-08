El hecho ocurrió en la tarde de este martes, en la compañía Potrero Garay, distrito de Yvytymí, Departamento de Paraguarí, durante un escrache frente a la vivienda de Félix Gamarra Miranda, quien había sido hallado culpable de abuso sexual de un menor de edad.

César González, muy asustado, fue hasta la Comisaría 7ª La Colmena, en donde realizó una denuncia por intento de homicidio, informaron desde NoticiasPy.

Lea más: Edelira: Madre de joven abusado por sacerdote denuncia amenazas

"Me agarró del cuello, me ahorcó, después me pega con la culata del arma en la sien; ahí me dice (que) si a mí me consta que su hermano es violador, le dije que vine para dar mi versión sobre eso; ahí me pega dos veces, me quedo inconsciente", contó.

Tras la denuncia, la Policía Nacional se constituirá en el domicilio del supuesto autor para realizarle la prueba de parafina y comprobar si realmente realizó disparos. El hecho ya fue comunicado al Ministerio Público.

Condena contra el religioso

El sacerdote Félix Miranda se desempeñaba como cura párroco de la parroquia San José Obrero de Encarnación. El religioso fue condenado por abuso sexual, del que resultó víctima un joven de 14 años, en el 2016.

Nota relacionada: Madre de chico violado por cura apela al papa Francisco

El 21 de agosto pasado, el Tribunal de Sentencia dictó la pena de dos años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, con lo que el religioso no irá a prisión y deberá donar la suma de G. 5 millones al Hospital Regional de Itapúa.

Te puede interesar: Sacerdote es acusado de abusar de un adolescente

Sin embargo, el director del Hospital Regional de Itapúa, Juan Martínez, manifestó que no recibirán el dinero.