¿De qué se trata la Superluna de Fresa que se observará hoy?

Al respecto, el astrónomo aficionado Nicolás Masloff Bonin comentó a Última Hora que la llamada "Superluna de Fresa", se trata en primer término por coincidir el mismo día de la fase de Luna llena con el perigeo lunar, el perigeo es el momento en el cual la Luna se encuentra más cerca de la Tierra, con lo que observará un Luna llena un poco más grande y brillante que lo normal, lo que se conocer como Superluna.

"La órbita que la Luna hace alrededor de la Tierra no es perfectamente circular, sino es que elíptica, ligeramente ovalada, entonces, en el transcurso de ese ciclo (de 29 días y 12 horas), existe un punto en el cual la Luna se encuentra más cerca (perigeo) y otro en el cual está más lejos (apogeo), en esta ocasión, durante el perigeo la Luna estaría a 357.433 kilómetros de la Tierra, y la distancia promedio Luna-Tierra es de unos 381.000 kilómetros, considerando estas distancias, la diferencia no es demasiado grande, estamos hablando de unos 23.000 kilómetros, que equivaldrían a un 6% aproximadamente en la diferencia de tamaño", explicó.

La superluna, por el otro lado, concordará con la llamada "Luna de Fresa", que según, Masloff no es un fenómeno astronómico, sino que el término proviene de una costumbre antigua estadounidense.

"A la Luna llena de cada mes le ponen un apodo referente a algo característico de la época en la naturaleza, en el clima, en las cosechas, etc, en este caso, el término 'de Fresa', es sencillamente porque el mes de junio es cuando en Estados Unidos se hace la cosecha de las frutillas", señaló.

El aficionado aclaró que este denominación que recibe la Luna no tiene una relación cultural con la región, y no influye de ninguna manera en la apariencia de la Luna, por lo que no va a ser visible de color fresa.

Sin embargo, agregó la oportunidad perfecta para admirar la luna este miércoles debe ser cuan esta se acerque al horizonte. "De hecho en ese momento se produce una ilusión óptica, que nos hace creer verla más grande de lo normal, esto sería hoy entre las 17:21 y las 18:30, cuando está cerca del horizonte también la polución atmosférica afecta al color con el cual vemos la Luna, a veces roja, naranja, amarilla, y a medida que sube empieza a tomar el tono grisáceo normal", destacó.

Recomendó que para observar la Luna ese sería el mejor desde algún lugar alto, una terraza, balcón con orientación al Este, o también desde la Costanera de Asunción.