Crimen de Marcelo Pecci: Policía de Colombia divulga identikit de supuesto sicario

“¡Ayúdenos a identificarlo! Este es el retrato hablado de uno de los presuntos autores del homicidio del fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, ocurrido en Barú, Cartagena”, escribió Vargas Valencia.

El Gobierno colombiano también ofrece hasta unos 2.000 millones de pesos colombianos (más de G. 3.300 millones o USD 489.391) a quienes brinden alguna información que permita dar con los sicarios.

¡Ayúdenos a identificarlo! Este es el retrato hablado de uno de los presuntos autores del homicidio del fiscal contra el Crimen Organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, ocurrido en Barú, #Cartagena.



¡Absoluta reserva!

La Fiscalía de Colombia ya difundió la imagen de uno de los presuntos sicarios que asesinaron este martes al fiscal paraguayo y pidió a la ciudadanía ayudar a identificarlo. Además, ya divulgaron las primeras imágenes de circuito cerrado donde se observa a los supuestos sicarios.

Por su parte, desde la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ya designaron a los fiscales Alicia Sapriza y Manuel Doldán a cargo de una comitiva que viajó hasta Colombia para investigar el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

Dalila Orozco, periodista de Cartagena, explicó a radio Monumental 1080 AM que las autoridades colombianas no están queriendo publicar muchas informaciones para no entorpecer el proceso investigativo, pero se cree que los sicarios serían de ese país.

“Este es un caso que tiene conmocionado al país, sobre todo luego de enterarnos del trabajo del fiscal. Barú es una isla turística y muy tranquila”, sostuvo.

Difunden las primeras imágenes de circuito cerrado donde se observa a los supuestos sicarios del fiscal Marcelo Pecci.



La Policía colombiana ofrece una alta recompensa por información de los presuntos autores.



EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #DiaADiaPy pic.twitter.com/vcJuevuY9r — Telefuturo (@Telefuturo) May 11, 2022

El fiscal especializado contra el crimen organizado sufrió un atentado en la isla Barú, en Colombia, donde viajó para pasar su luna de miel, tras contraer matrimonio con su pareja Claudia Aguilera. La mujer, pocas horas antes del asesinato, anunció que se encuentra embarazada.

Tras lo ocurrido, Aguilera descartó que Pecci haya recibido alguna amenaza y detalló que dos hombres llegaron hasta la isla privada del Hotel Decamerón en una lancha y efectuaron disparos contra el agente fiscal sin media palabra.