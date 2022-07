Covid-19: Salud cree que cuarta ola alcanzará al resto del país la próxima semana

El país atraviesa por su cuarta ola de contagios y el epicentro se encuentra en Asunción y Central.

Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, señaló a radio Monumental 1080 AM que todavía no hay un aumento masivo de casos de coronavirus en el resto del país, pero no descartó que pronto se vaya a dar.

Nota relacionada: De cada 3 casos nuevos de Covid uno corresponde a reinfección

"Yo creo que en la próxima semana va a ser en el resto del país y en Asunción va a ir bajando", mencionó.

La doctora Rebeca Guerín, jefa del Departamento de Control de Infecciones Intrahospitalarias del Hospital de Clínicas, advirtió días pasados que el relajo social está acelerando el avance de la cuarta ola del Covid-19.

A Asunción y Central ya se fueron sumando otras localidades como Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, Cordillera, Caazapá, al igual que Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay.

Lea más: Advierten que relajo social acelera el avance de la cuarta ola de Covid

También Itapúa, Paraguarí, Misiones y Presidente Hayes.

Actualmente, Asunción está en nivel cuatro de transmisión comunitaria. Los demás distritos se hallan en niveles más bajos.

Sin embargo, el director de Vigilancia de la Salud pronosticó que el rebrote del Covid no tendrá un alto impacto y puede que no llegue a ser como las olas anteriores.