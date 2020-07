Anoche, en el programa Bajo La Lupa, por NPY , la Dra. Graciela Russomando argumentó las razones de su renuncia como directora del laboratorio de Senacsa. “El Ministerio de Salud no tiene ética ni moral. No pueden de un día para otro 35 personas ser positivas y luego 32 ser negativas”. Justificó que no puede pertenecer más al Gobierno.