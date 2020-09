Covid-19: Ocupación de camas UTI es del 95% en el Hospital de Itauguá

Comentó que solamente el fin de semana pasado fallecieron en el hospital ocho personas con Covid-19, de los cuales tres no estaban en Terapia Intensiva.

Refirió que a las 7.00 de este lunes, de 52 camas de UTI, 45 estaban ocupadas por pacientes respiratorios con Covid-19 y de las 68 camas que no necesitan respirador, unas 50 estaban ocupadas.

Explicó que hay pacientes que en dos a tres semanas abandonan la UTI y van a una sala común, dependiendo de la patología de base, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, entre otros.

Mencionó que a estas alturas están luchando por varios pacientes y que la ciudadanía no acompaña de la misma manera, que muchos buscan la manera de salir o no creen en el coronavirus y que inclusive tiene colegas que hacen campaña de no creer en la enfermedad.

"Es muy triste, porque el personal de Salud que está seis horas con esos trajes están sin tomar muchas veces líquidos y están exponiendo sus vidas y la ciudadanía no acompaña, hay un relajamiento total de parte de ellos, es mucha la inconsciencia", lamentó en conversación con C9N.

Sistema público, sin respiradores disponibles

Con el 100% de ocupación están las camas con respiradores que dan respuesta a los pacientes críticos de Covid-19 en el sistema público. Así lo afirmó este lunes el neumólogo José Fusillo, quien una vez más pidió a la ciudadanía extremar los cuidados.

En contacto con radio Monumental 1080 AM, el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, José Fusillo, afirmó que los hospitales públicos llegaron a tope de su capacidad para dar respuestas a los infectados que ingresan con necesidad de ser intubados.

"La realidad marca que nosotros no tenemos prácticamente un respirador libre en el sistema público, es decir, si llegase una persona que necesita un respirador hoy no vamos a poder sostener. La ocupación está al 100% en todos los hospitales", aseveró.

El especialista apeló una vez más a la conciencia ciudadana e instó a reforzar los cuidados en el marco de la lucha contra el nuevo coronavirus, al tiempo de expresar además su preocupación por el estado grave en que llegan una amplia mayoría de los pacientes.

Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud, hasta la fecha se registra un total de 22.486 casos confirmados de coronavirus, de los cuales hay 10.918 activos, 11.133 recuperados y 435 fallecidos.