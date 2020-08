Cómo el estreno de Tenet definirá el futuro de los cines

Este verano, había dos películas llamadas a rescatar la taquilla mundial que han seguido estrategias opuestas.

Por un lado, Tenet decidió no traicionar a los cines y arriesgar su enorme inversión económica en un lanzamiento que solo será posible donde las condiciones lo permitan. Y con la posibilidad de que su plan cambie de un día para otro.

El contrapunto a esta postura lo pone otro gigante de la industria, Disney, que tras encadenar los mismos aplazamientos para la nueva -y costosa- versión de Mulan, renunció a las salas y lanzará la producción por internet a través de su plataforma Disney+.

Tenet vs. Mulan: Dos experimentos que marcarán el camino a Hollywood

Hollywood seguirá con máxima atención las dos estrategias ante una crisis que ha debilitado aún más al reinado clásico de la industria, el de los cines y los grandes estudios ya tocados por la irrupción de las plataformas al estilo Netflix.

Si el estreno de Tenet resulta un éxito, o consigue salvar los muebles, títulos que aguardan desde marzo podrían animarse a confirmar su presentación al mundo a través de los cines: The King's Man, Wonder Woman 1984, Black Widow, James Bond: No Time to Die, Dune, Top Gun 2...

Pero si resulta un fracaso y termina generando pérdidas, la apuesta podría desanimar del todo a quienes se mantienen fieles a las salas de exhibición y trasladarse a internet. Un punto de inflexión absoluto.

¿Imitarían entonces el modelo improvisado por Disney? Solo si Mulan consigue captar una audiencia suficiente y dispuesta a pagar los casi USD 30 que costará su alquiler en streaming.

Aunque si el movimiento tampoco sale bien, la industria audiovisual se verá en apuros para sacar rentabilidad a proyectos con presupuestos mastodónticos, pensados en un mundo anterior al coronavirus con cines a pleno rendimiento.

Nolan: Director de taquillazos y fiel a los cines

Christopher Nolan (Londres, 1970) representa la capacidad de aunar el entretenimiento de masas con la personalidad artística. En su currículo cuenta a su favor el haber revolucionado el cine de superhéroes con Batman Begins (2005), que recaudó USD 370 millones.

Las continuaciones de esa franquicia superaron los USD 1.000 millones e Interstellar (2014) y Dunkerque (2017) recolectaron más de USD 600 y USD 500 millones, respectivamente.

Con Tenet la incógnita está en acercarse a cubrir costes, unos USD 200 millones, o al menos la mitad de los mismos.

No lo tiene fácil, pues se estrenará de manera escalonada en cines de España, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Rusia y Reino Unido, países donde las salas han abierto con aforo limitado y la sombra de un segundo confinamiento cada vez es mayor.

En Estados Unidos, el mercado más importante, quedará fuera de las grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles y, además, por contrato, no podrá proyectarse en los autocines que hasta ahora han servido de refugio al rechazo de internet.

Para hacer una idea, el estreno limitado de Unhinged se anotó la semana pasada USD 4,1 millones. Costó 30. Y la mayoría de ingresos provino de los autocines.

Todo son preguntas para Tenet (2020), un thriller de espías protagonizado por John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debicki que gira en torno a la manipulación del tiempo para desentrañar una conspiración criminal.

Mulan: La apuesta segura por los clásicos que ya no es segura

Por su parte, la nueva versión de Mulan era una apuesta segura en la renovación de clásicos que Disney lleva haciendo con The Lion King y Aladdin, entre otros.

Tan segura que supuso un desembolso de más de USD 250 millones y se presentó con una gran "premiere" en el Paseo de la Fama de Hollywood en marzo, aunque días después su estreno se aplazó indefinidamente.

Después de casi seis meses de constantes aplazamientos, Disney tiró la toalla y abandonó los cines en un giro sin precedentes.

Ahora, la superproducción llegará directamente a las televisiones a través de su plataforma de streaming con un cargo extra de USD 29 en Estados Unidos, algo que ha funcionado con títulos infantiles como Trolls pero que hasta ahora ningún gigante se había atrevido a intentar.