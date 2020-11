“Desde el Colegio pedimos la depuración y pretendemos que la persona electa esté vinculada al ejercicio de la profesión y que no provenga de estamentos presionados o espacios de poder político. De lo contrario, se vuelve un espacio político y no como una representación de los abogados”, dijo Galeano a Monumental 1080 AM.

El representante gremial indicó que cerca de 30.000 abogados participarán de las próximas elecciones para integrantes al Consejo, a quienes instó a buscar un representante más genuino para el cargo.

“Los políticos hoy están muy interesados en apoyar las candidaturas porque saben quién es el candidato, pero aquí se requiere de personas que hayan ejercido la profesión y que, por lo menos, en la terna elegida sean personas responsables de las necesidades de la ciudadanía”, agregó Galeano.

La elección de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura será el próximo 21 de noviembre, según recomendación de Salud Pública.

Los abogados deberán elegir a sus dos representantes titulares y dos suplentes ante el Consejo de la Magistratura.

Los candidatos número uno de cada una de las 10 listas inscritas son los abogados Pablo Bareiro, Cheng Chung Kuo, Alfredo Maggi, Claudio Bacchetta, Óscar Paciello, Jorge Bogarín, Luis Zárate, Pilar Callizo y José Valenzuela.

Desde este jueves 5 hasta el sábado 7 se podrán realizar las presentaciones de impugnaciones de candidaturas ante la Secretaría General del TSJE. El horario para dicho procedimiento será de 8.00 a 12.00.

El día de los comicios se utilizarán 135 mesas receptoras de votos en 16 locales en todo el país, donde votarán 31.753 abogados.