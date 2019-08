Ciudadanos vuelven a ampliar denuncia por acuerdo sobre Itaipú

Según explicó a Última Hora el abogado Tadeo Ávalos, que presentó el documento, se solicitará además la copia del expediente al Ministerio Público, de manera que se pueda transparentar el actuar de los fiscales.

Se trata de la segunda ampliación presentada con base en la denuncia inicial, que había ingresado a la Fiscalía el pasado 30 de julio y señalaba como responsables al ex canciller Luis Castiglioni, el ex embajador Hugo Saguier, el ex titular de la ANDE Alcides Jiménez y el ex titular de Itaipú José Alberto Alderete.

El pasado 1 de agosto, se había decidido incluir al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y al ministro de Hacienda, Benigno López, entre los supuestos responsables de la firma del acta, que se concretó el 24 de mayo pasado.

Lea más: Caso Itaipú: Incluyen en denuncia a Benigno López y Hugo Velázquez

“Hay un análisis sobre la conectividad de las personas y el potencial daño de una empresa privada, que debe ser investigada en Paraguay, como lo es la empresa Leros”, dijo Ávalos.

El abogado cuestionó, además, que el Ministerio Público aún no haya formulado imputaciones. Citó como ejemplo el caso de José Rodríguez, cuyas declaraciones evidencian -a su parecer- hechos punibles.

Lea además: Fiscalía conforma equipo para investigar traición a la Patria

Para las investigaciones, se conformó un equipo de fiscales, integrado por Liliana Alcaraz, Susy Riquelme y Marcelo Pecci.

El acuerdo firmado por representantes de Paraguay y Brasil recién se dio a conocer a finales del mes de julio, tras la renuncia del ex presidente de la ANDE Pedro Ferreira, quien no accedió a firmar el acuerdo.

El documento se dejó sin efecto, según anunció después el Gobierno. Sin embargo, la posibilidad de un juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez, sigue latente.

En ese sentido, tras el escándalo del caso Itaipú, se presentaron ante la Cámara de Diputados dos pedidos de enjuiciamento contra Velázquez y otro que incluye a Mario Abdo y al ministro de Hacienda, Benigno López.