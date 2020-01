Cecilia Pérez alega que no va a Pedro Juan Caballero por motivos de seguridad

Cecilia Pérez aseguró que “la mitad del Ministerio de Justicia” acudió hasta la cárcel de Pedro Juan Caballero y alegó que ella no irá por motivos de seguridad.

Fue la fiscala María Irene Álvarez quien reclamó la falta de acompañamiento del Ministerio de Justicia en las labores para localizar y recapturar a los reos del Primer Comando Capital (PCC) que se fugaron de la cárcel de Pedro Juan Caballero.

La ministra, además, contó que el pasado jueves tuvo un episodio camino a la cárcel de Emboscada.

“Un vehículo pedía que nos detengamos. No sé si había posibilidad de un atentado, pero no voy a Pedro Juan Caballero por seguridad, esa es la recomendación", afirmó en una entrevista concedida a Monumental 1080 AM.

Mencionó que en el rodado iban dos mujeres que insistieron. "Mi custodio no paró, hicimos la denuncia y constatamos que el vehículo era alquilado", agregó.

En otro momento de la entrevista, reiteró la deficiencia del sistema penitenciario y reconoció que no se cuenta con una estructura de prevención para que no ocurra este tipo de hechos.

Unos 75 reclusos considerados de alta peligrosidad se fugaron de la cárcel en la madrugada del domingo.

Tras conocerse el hecho, el director de la penitenciaría, el jefe de seguridad y 28 guardiacárceles fueron imputados por frustración de la persecución y la ejecución penal, liberación de presos y asociación criminal.

Además, Pérez puso su cargo a disposición del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lo que fue rechazado por el primer mandatario.

Las fuerzas de seguridad paraguaya y del Brasil realizan una intensa búsqueda para dar con los reos del PCC.

Autoridades del Gobierno no descartan que el hecho fue una liberación, con ayuda de funcionarios penitenciarios.