Caso Itaipú: Fabián Cáceres pone en duda trabajo de comisión bicameral

El ex gerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, dijo que no confía en comisión que investiga caso Itaipu.

“Voy a ser sincero, no tengo ninguna expectativa de la Comisión Bicameral de Investigación”, respondió al ser consultado sobre qué percepción tiene sobre la conformación del bloque integrado por senadores y diputados.

Sin embargo, Cáceres, en contacto con Monumental 1080 AM, dijo que acudirá a declarar y que contará solo la verdad.

A la par, el Ministerio Público lleva adelante otras pesquisas y fueron convocados todos los involucrados. Incluso el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez, ya prestaron declaración y se pusieron a disposición de la Fiscalía.

El primer mandatario soporta una crisis a raíz del acuerdo firmado entre los cancilleres de Paraguay y Brasil sobre la contratación de potencia de la binacional.

Los partidos de oposición buscan tratar un pedido de juicio político este miércoles. No se tienen actualmente los votos necesarios y todo queda bajo la potestad del movimiento Honor Colorado, que anunció que no apoyará la destitución, pero no sentó postura sobre el archivamiento.

La comisión bicameral citó a declarar a Cáceres, que renunció al cargo por estar en desacuerdo con el acta. También fueron llamados el director técnico paraguayo de Itaipú, Luis Valdez, y el gerente técnico interino de la ANDE, Ubaldo Fernández.

Además, fue convocado el ex director técnico paraguayo de Itaipú José Sánchez Tillería. A la tarde, será el turno del canciller Luis Alberto Castiglioni y del ex presidente de la ANDE Pedro Ferreira.

En el acuerdo firmado con Brasil, Paraguay se comprometía a comprar potencia más cara de Itaipú. Todo esto motivó a que ciudadanos y varios movimientos sociales se manifiesten para exigir la destitución de Abdo Benítez y el vicepresidente, Hugo Velázquez.

El polémico acuerdo, finalmente, quedó sin efecto y las negociaciones volvieron al ámbito técnico, entre la ANDE y Eletrobras, por disposición de las autoridades paraguayas y brasileñas.

Las primeras conversaciones en el marco de nuevas negociaciones iniciaron este lunes.