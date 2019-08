Comisión Bicameral iniciará la investigación de acta sobre Itaipú

Luis Castiglioni (i), Fabián Cáceres (c) y Pedro Ferreira (d) comparecerán este lunes.

Durante la mañana de este lunes comparecerán ante los 10 legisladores que integran la CBI, cinco senadores y cinco diputados en el Congreso Nacional, el gerente técnico interino de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ubaldo Fernández, y el director técnico paraguayo de Itaipú, Luis Valdez.

Antes del mediodía será el turno del ex gerente técnico de la ANDE Fabián Cáceres, que renunció a su cargo a finales de julio al estar en desacuerdo con el acta, y el ex director técnico paraguayo de Itaipú José Sánchez Tillería.

Las declaraciones más esperadas son las de la tarde, con la presencia del ex canciller Luis Alberto Castiglioni y del ex presidente de la ANDE, Pedro Ferreira.

Castiglioni dimitió el 29 de julio como consecuencia del escándalo causado por el acta y en un intento, también, por alejar del Gobierno la sombra de juicio político, que en ese momento parecía cercana.

Ya fuera del Ejecutivo, Castiglioni prestó declaración, de manera voluntaria, esta semana ante la Fiscalía y puso sus teléfonos celulares a disposición de la investigación, ya que los mensajes de WhatsApp están siendo clave para conocer qué ocurrió durante la negociación con Brasil en mayo de este año y si existió una cesión ante ese país, como insiste la oposición.

El ex ministro de Relaciones Exteriores dijo a los medios, tras su comparecencia en la Fiscalía, que "existió una negociación paralela" de la que él no tuvo constancia y aseguró que conoció varios detalles de las circunstancias que rodearon a la firma gracias a la prensa, cuando ya no era ministro.

Ferreira fue el que destapó la existencia del acta bilateral, que se hizo pública después de su renuncia a la presidencia de la ANDE el 24 de julio, al oponerse a firmar dicho documento, que consideraba perjudicial para Paraguay.

Los mensajes de WhatsApp de Ferreira, filtrados a los medios, pusieron en aprietos a todo el Gobierno, ya que de ellos se desprendía que tanto el presidente, Mario Abdo Benítez, como el vicepresidente, Hugo Velázquez, estaban al tanto de lo que se negoció en Brasilia en mayo, si bien el acta no se conoció hasta dos meses después.

No obstante, las capturas de pantalla de Pedro Ferreira publicadas por los medios son fragmentos de las conversaciones enteras.

El acta establecía un cronograma de compra de energía a Itaipú hasta 2022, un año antes de que Paraguay y Brasil se sienten a renegociar el Anexo C, relativo a cuestiones financieras, del Acuerdo de Itaipú de 1973.

La oposición ve en ese acuerdo una traición a la patria por parte del Ejecutivo, puesto que, en su opinión, resulta perjudicial para Paraguay y cede a los intereses de Brasil, ya que algunos medios locales apuntan a una posible intervención de empresas relacionadas con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

La difusión del acuerdo estuvo cerca de acabar con el Gobierno de Abdo Benítez a unos días de cumplir su primer año al mando, pero logró frenar la intención de la oposición gracias al acercamiento entre las dos facciones del Partido Colorado, Colorado Añetete, su movimiento, y Honor Colorado, del ex mandatario Horacio Cartes (2013-2018).

La oposición intentará que el juicio político se trate este miércoles en la Cámara de Diputados, aunque carecen de votos necesarios para que siga adelante debido a la negación de la bancada colorada.