El senador Blas Llano , del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), explicó que las relaciones exteriores no son actividades únicas y excluyentes del Poder Ejecutivo.

Al respecto, dijo que el Legislativo tiene facultades constitucionales como el acuerdo para la designación de embajadores o como para la aprobación de un tratado o convenio internacional.

Lea más: Por ahora queda sin efecto el polémico viaje a Finlandia

Semanas atrás, el titular del Legislativo anunció que un grupo de parlamentarios iba a viajar a Finlandia para interiorizarse sobre la concesión del estatus de refugiados a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. No obstante, esa intención se dejó momentáneamente de lado a raíz de las críticas que surgieron sobre el tema.

Los paraguayos llegaron a Europa tras huir desde el Brasil al Uruguay, lugar donde utilizaron los mecanismos legales para abandonar Sudamérica, pese a las órdenes de captura impulsadas por Paraguay.

Entérese más: Acnur analizará protesta de Paraguay por caso Arrom, Martí y Colmán

Arrom, Martí y Colmán son solicitados por la Justicia paraguaya al estar acusados por el secuestro de María Edith Bordón, ocurrido en el año 2001. Antes de enfrentar el juicio oral y público abandonaron el país.

Críticas al viaje

“Me hablan de un tour, qué tour, ustedes saben cuántas horas es llegar de aquí a Finlandia. Ustedes saben cuántos grados está haciendo allá. Para qué uno se va a ir a Finlandia, yo quiero saber para qué uno se va a Finlandia”, criticó Llano.

Sobre el punto, mencionó que se preguntaron los precios de los pasajes y viáticos para los parlamentarios.

“Están bastante confundidos, dijeron que iba a ser más de USD 5.000, pero no es más de USD 2.000 cada uno. Se les dijo que el viático iba a ser de G. 9 millones, preguntaron si era por día. No, no es por día, es por todos los días de visita aprobables”, remarcó.

Entre otras cosas, el político liberal refirió que con el viático se paga todo, incluido el hotel, y que cada parlamentario debe hacer la rendición de cuentas, con la declaración jurada de cuánto se gastó.

Le puede interesar: Faltó seguimiento y hubo distracción en caso Arrom y Martí

“En primer lugar yo no me molesto, estoy señalando las inconsistencias de las críticas que realizaron para el viaje a Finlandia”, alegó.

Empero, reconoció que en otras administraciones parlamentarias hubo legisladores que fueron de vacaciones o que dijeron que viajaron y no lo hicieron.

Importancia del viaje

Llano contó que no hay fecha para el viaje y que van a elaborar una agenda cuanto antes, para no tener que ir hasta Finlandia en busca de una audiencia.

Así también, indicó que tal vez "no se conoce o no se cree" que tenga importancia la diplomacia parlamentaria, pero que muchos de los problemas internacionales que se producen entre uno o más países se pueden solucionar por esta vía.

De la misma manera, expuso que no pretenden hacer el trabajo de la Cancillería, sino un trabajo en el mismo sentido que pueda coadyuvar a lograr que el asilo que le fue concedido a Arrom, Martí y Colmán pueda ser revisado.

Asimismo, afirmó que no es inmiscuirse en el proceso judicial, ya que uno lleva oficialmente la voz del Parlamento en cuanto a la situación real de los mismos. “O ustedes creen que son perseguidos políticos”, cuestionó.

Finalmente, aseveró que no es presión llevar los antecedentes del porqué el Conare de Brasil decidió retirarles el estatus de refugiados políticos.