Blas Llano dice que Cartes tiene fueros por ser senador vitalicio

Tras la emisión de una orden de prisión preventiva contra el ex presidente de la República, Horacio Cartes, por el caso de Lava Jato y una orden de captura internacional, el titular del Congreso, Blas Llano, se pronunció al respecto y afirmó que el político colorado es senador vitalicio.

Ante esto, el titular del Poder Legislativo aclaró en conferencia de prensa que el ex mandatario cuenta actualmente con fueros y, por ello, solo puede someterse a un proceso judicial cuando se le retire esa inmunidad en el Senado, donde, mínimamente, 30 de los 45 legisladores deben estar de acuerdo.

“Lo que puedo decir que el artículo 189 de la Constitución Nacional establece la senaduría vitalicia para ex presidentes, salvo que fueren sometidos a juicio políticos, o estén sujetos a sanciones previstas en el artículo 90, como amonestación, apercibimiento, suspensión o puedan ser removidos por incapacidad física o mental o ser desaforados. Es decir que los ex presidentes tienen fueros”, confirmó el titular del Congreso.

El senador liberal argumentó su declaración con base a antecedentes similares que se dieron con otros ex presidentes, como Andrés Rodríguez (1989-1993) y Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), quienes contaban con la senaduría vitalicia y fueron requeridos por la Justicia paraguaya, pero antes fueron sometidos a un proceso de desafuero en el Congreso Nacional.

Llano recordó que en el caso de Rodríguez se pidió su desafuero en 1996, donde el Congreso rechazó el pedido. Mientras que Wasmosy sí fue desaforado en el año 1999.

El titular del Congreso sostuvo que hasta el momento solo se conoce lo divulgado por los medios, pero no hay una comunicación oficial por parte de la Justicia brasileña. Además, agregó que el Gobierno tampoco se expidió sobre el tema.

“No tenemos alguna comunicación oficial y el Gobierno tampoco puede manifestarse por lo que dice la prensa”, refirió.

Por otro lado, Llano mencionó que en el caso que la orden se quiera llevar a la práctica, la Justicia brasileña no puede pedir el desafuero, sino que un magistrado del país es quien deberá considerar si se reúnen los requisitos para remitir un pedido de desafuero al Congreso.

“En caso de que esto se lleve a la práctica, entiendo que también los abogados de Cartes habrán de interponer los recursos que consideren necesario para evitar que la orden sea cumplida”, presumió Llano.

Finalmente, el político liberal afirmó que considera a Cartes como un amigo y reconoció que esta situación afecta la imagen política del país, teniendo en cuenta que el ex mandatario “sigue siendo un hombre importante dentro de la política por el peso de su movimiento tanto en Diputados como en Senadores”.

Cartes requerido por Brasil

Este martes, un juez de Brasil, Marcelo Bretas, de la Corte Federal de Río de Janeiro, emitió una orden de prisión preventiva contra el ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien es sospechoso de ser cómplice de Darío Messer, considerado el cambista de los cambistas en el caso Lava Jato.

Según informó el medio brasileño Globo News, la sospecha de la Justicia brasileña es que Cartes habría ayudado a esconder los patrimonios y a escapar a Messer, quien fue detenido en julio de este año en el vecino país.

No obstante, Wilberto Sánchez, jefe del Departamento de Interpol de Paraguay, confirmó que aún no cuentan con la orden de captura internacional contra el ex presidente de la República.