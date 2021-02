Al respecto, la senadora colorada Blanca Ovelar consideró que el tema merece un análisis particularizado, con una amplía participación de docentes y los padres de familia.

"No es posible tomar decisiones masivas en una realidad tan heterogénea, es fundamental el involucramiento de los actores", cuestionó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Aseguró que el sector de la educación se vio rebasado con el cierre repentino de escuelas y la implementación de la modalidad virtual.

Todo esto, dejó al descubierto las desigualdades en cuanto al acceso a la educación de los sectores más vulnerables y, sobre todo, en un país donde muchos alumnos no cuentan con conexión a internet ni computadoras.

"Nos rebasa a todos la realidad que nos plantea el tema del Covid-19. Hay carencias muy fuertes y, lamentablemente, no se aprovechó el tiempo donde las escuelas estaban desocupadas, para poder mejorarlas", aseveró Ovelar.

Además, reprochó la falta de ejecución de recursos para mejorar las condiciones en las escuelas. Ante toda la situación, consideró que el ministro del MEC, Eduardo Petta "no es el indicado para liderar todo el proceso de la educación".

Insistió en que en el sector es necesario tener una continuidad en los proyectos educativos y, para ello, "es necesario contar con una persona que entienda de educación", remarcó Ovelar y criticó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez "haya menospreciado sus consejos".

“Le he hecho llegar mi opinión respecto a esa cartera (de Educación). Lamento mucho que él no me haya escuchado, escuchó otras campanas. No quiero entrar a juzgar un tema que me duele muchísimo”, dijo la parlamentaria.

En su momento, el secretario general de la Unión Nacional de Educadores, Roberto Villar, dejó en claro que todo debe estar en condiciones para que los niños puedan retornar a clases e implementar todos los cuidados sanitarios.

