Siguió contando, en comunicación con radio Monumental 1080 AM, que los encuentros denominados Aty Guasu no funcionan porque no actúa como una mesa de debate, ya que en ese tiempo solo se presentan los proyectos ya realizados por el ministro de Educación, Eduardo Petta.

"Lo peor es cuando el ministro (Petta) no quiere escucharte en la reunión, te corta el micrófono. Es por eso que hemos solicitado tratar los problemas de forma presencial", contó Villar.

El educador dijo que desde el año pasado están solicitando una mesa de debate presencial para preparar la vuelta segura a clases, pero con todos los actores de la comunidad educativa y el Ministerio de Salud.

“Pero el ministro se cierra en sus ideas caprichosamente y lo ha hecho nuevamente de forma unilateral”, reprochó, e indicó que ya se retiraron oficialmente del Aty Guasu.

Además, dijo que los docentes piden declarar emergencia educativa. “Nosotros no tenemos nada que esconder para tratar la problemática de la educación pública paraguaya”, añadió, y dejó en claro que los docentes están a favor de las clases presenciales, pero de forma segura para los niños y jóvenes.

“Solicitamos la emergencia, porque hoy tenemos el 90% de las instituciones educativas en precarias condiciones a nivel nacional”, puntualizó.

El año pasado, el cierre de escuelas y el modo virtual desnudaron las desigualdades en el acceso a la educación en sectores más vulnerables, en un país donde muchos alumnos y alumnas no cuentan con conexión a internet ni computadoras.

Hace unos días, el viceministro de Educación, Robert Cano, informó que 125.049 estudiantes ya se inscribieron a través de la plataforma de inscripción digital. De ese total, 62.700 alumnos fueron anotados para la modalidad virtual y 61.300 para las clases presenciales.

Al principio de la pandemia del Covid, Petta se negaba a sentarse con la comunidad educativa para tocar lo correspondiente al desarrollo de clases virtuales.